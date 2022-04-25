Colombia eliminará el uso de cubrebocas en algunos espacios cerrados en todas las ciudades y municipios que tengan más de 70% de su población vacunada contra la Covid-19. Sin embargo su uso continuará en el transporte, las instituciones de educación y los centros médicos, anunció el lunes el presidente Iván Duque.

Las medidas para suavizar las restricciones que adoptó Colombia para enfrentar la pandemia e incentivar la vacunación también incluyen la eliminación de la exigencia de un carné de vacunación para ingresar a eventos públicos y privados masivos, precisó el mandatario.

"A partir del primero de mayo se va a retirar el uso del cubrebocas en espacios cerrados, con la excepción de los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas", dijo Duque en una declaración desde la sede de la Presidencia.

"Estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan llegado al menos el 40% de dosis de refuerzo", explicó el mandatario, quien además extendió la emergencia sanitaria por dos meses más, hasta finales de junio.

A partir del 1 de mayo se retira el uso de tapabocas en lugares cerrados, con excepción de: servicios de salud, hogares geriátricos, transporte y espacios cerrados de instituciones educativas. La medida aplicará en municipios con 70 % de segundas dosis y el 40 % de refuerzo. pic.twitter.com/PPxhvqwK0W — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 25, 2022

Cubrebocas en Latinoamérica

El uso de cubrebocas es obligatorio en interiores y exteriores en Venezuela y en espacios cerrados en Chile, mientras que las ciudades brasileñas de Sao Paulo y Río de Janeiro levantaron el mes de marzo la imposición de utilizar cubrebocas en interiores.

Perú levantará la exigencia de cubrebocas al aire libre a partir del primero de mayo para áreas donde 80% de las personas mayores de 60 años tengan tres dosis.

En las escuelas de ciudad y provincia de Buenos Aires, Argentina, el uso de cubrebocas es opcional. Pero mientras que en la ciudad su uso sigue siendo obligatorio en espacios cerrados, en la provincia -el mayor distrito del país- el uso es opcional en trabajos y lugares recreativos.

En Ciudad de México, donde nunca fue obligatorio, se eliminó recientemente la recomendación de usar cubrebocas en espacios abiertos.

Pandemia en Colombia

En Colombia, 83% de los 50 millones de habitantes ha recibido al menos una dosis y está cerca de llegar al 70% con doble dosis, mientras 11,2 millones de personas ya tienen refuerzo, aseguró Duque.

Los viajeros que lleguen a Colombia deberán tener su esquema de vacunación completo o una prueba PCR negativa no superior a 72 horas o de antígenos que no supere 48 horas.

La pandemia del coronavirus ha contagiado hasta el momento más de 6 millones de personas en Colombia, mientras que ha dejado 139,778 muertos, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Colombia, que como muchos otros países impuso restricciones a la movilidad, cuarentenas y cubrebocas para enfrentar la pandemia, aplica a su población vacunas de Sinovac, Janssen, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, mientras que ofrece dosis de refuerzos a mayores de 18 años.