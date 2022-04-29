Colombia: disparos en medio de celebración del Día de los Niños

Decenas de niños quedaron atrapados en medio de disparos. Los pequeños estaban celebrando el Día de los Niños cuando se presentó un enfrentamiento de disidencias de las FARC y miembros del ELN. Una menor, un adulto y dos militares resultaron heridos.

Ocurrió en un deportivo, en Santander, Colombia. En medio de la celebración del Día de los Niños, se presentó un hostigamiento por parte de disidencias de las FARC y miembros del ELN. Los niños quedaron prácticamente a merced del combate, de los disparos.

En video fueron registrados los momentos de pánico que vivieron maestros, docentres, padres de familia y los niños.

“Por favor dejen de disparar, acá hirieron a una persona, son niños. Por favor, los que están disparando, son niños no disparen”, clamaba una mujer.

La niña, el hombre adulto y los dos militares heridos, tuvieron que ser evacuados hacia Cúcuta, Colombia.

“En el cruce de disparos sale herida, lamentablemente, una niña y un adulto. El llamado es a todos los actores armados a que, por favor, de ninguna manera debe estar vinculada la población civil y mucho menos los niños y niñas en este conflicto”, señaló Yair Díaz Peñarada, alcalde de El Tarra.

“Son niños, no disparen”: videos muestran los momentos de pánico que se vivieron durante un hostigamiento en El Tarra, Norte de Santander https://t.co/ynkgFnJmZE pic.twitter.com/xYmbOOvuy8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 28, 2022

¿Qué dice el Ejército de Colombia sobre los disparos en la celebración de los niños?

Por su parte, el Comando Operativo Energético N.º 1, unidad militar orgánica de la Segunda División del Ejército, informó en un comunicado:

“En un acto repudiable, cruel, inhumano y lleno de barbarie, habitantes de El Tarra, Norte de Santander, Colombia, quienes se encontraban en el casco urbano, mientras celebraban con sus hijos el Día de los Niños, terroristas del ELN, en alianza criminal con el grupo armado organizado residual Estructura 33, atacaron con ráfagas de fusil, explosivos y disparos a la población civil, sin importar la presencia de niños, niñas y adolescentes”.