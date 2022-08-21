Presidente de Colombia suspende órdenes contra ELN para abrir diálogo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el sábado que suspendió las órdenes de captura y extradición en contra de los negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para facilitar los diálogos de paz con esa guerrilla, en busca de la pacificación de la nación azotada por la violencia.

Tras asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto, Petro, el primer mandatario de izquierda del país sudamericano, prometió unir a la dividida nación, luchar contra la pobreza, desigualdad y el cambio climático, además de buscar la paz con la guerrilla y las bandas criminales.

"He autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura (y) extradición (...) para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional", dijo el Presidente al concluir la reunión del Consejo de Seguridad en el norte de Colombia.

"Esta resolución inicia una nueva posibilidad de proceso de paz en Colombia que, espero y estaremos vigilante con la fuerza pública y autoridades civiles, traiga en concreto la disminución de la violencia", agregó el Presidente en su mensaje.

Víctimas celebran suspensión de órdenes de captura de negociadores del ELN por “una paz verdadera”https://t.co/wlXUsPiy0x — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 21, 2022

Con esta decisión, el Gobierno de Petro da un paso más para reanudar las negociaciones con el ELN que estuvieron suspendida durante los cuatro años de administración de su antecesor Iván Duque, quien decidió interrumpir los diálogos luego de que el grupo rebelde no aceptó frenar hostilidades y por lo contrario lanzó un ataque con carro bomba en 2019 dejando 22 cadetes muertos.

Actualmente, los negociadores del ELN que permanecen en Cuba enfrentan procesos judiciales y tienen órdenes de captura por asesinatos, masacres, terrorismo y rebelión, según fuentes judiciales y algunos son requeridos por medio de un proceso de extradición por el Gobierno de Estados Unidos.

La decisión del presidente de Colombia es un paso más en su propósito de lograr la paz total y poner fin a un conflicto interno de casi seis décadas que ha dejado al menos 450,000 muertos, la mayoría civiles, de acuerdo a analistas.

Las negociaciones de paz de anteriores gobiernos con el ELN, que tiene unos 2,400 combatientes y es acusado de financiarse del secuestro, extorsión, narcotráfico y minería ilegal, no avanzaron debido a sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.