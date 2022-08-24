Colombia suspenderá extradición de narcotraficantes que dejen el crimen

Colombia suspenderá la extradición a Estados Unidos de los narcotraficantes que se sometan a un proceso de negociación con el Estado y abandonen definitivamente sus actividades criminales a cambio de beneficios jurídicos. El anunció fue dado el miércoles 24 de agosto por el presidente Gustavo Petro.

Petro hizo la revelación respecto a la extradición durante una visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un día después de que se reunió en Bogotá con una delegación de Estados Unidos encargada del tema de la política contra el narcotráfico.

Gustavo Petro, quien asumió a comienzos de este mes como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, planteó un cambio de la estrategia de la lucha contra las drogas y una política de paz total para silenciar los fusiles y acabar con un violento conflicto paramilitar de casi seis décadas que ha dejado al menos 450,000 muertos solo entre 1985 y 2018.

"Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado, narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación a los Estados Unidos, narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita", aseguró Petro.

#Nacional El presidente Gustavo Petro advirtió que los narcotraficantes que no negocien con el Estado serán extraditados a Estados Unidos, mientras que quienes negocien con el Estado y dejen de cometer delitos no se extraditarán. @Lizethsuescaa pic.twitter.com/UqV7PO6BWt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 24, 2022

Nueva política antidrogas de Colombia

Petro dijo que la propuesta de un cambio en la política antidrogas a Estados Unidos incluye otros tres puntos, además de la extradición, que se abstuvo de revelar.

Aunque el mandatario no detalló los beneficios jurídicos, fuentes del Gobierno aseguraron que estos contemplan rebajas de penas.

La extradición ha sido una de las principales herramientas con las que cuenta Colombia para combatir el tráfico de drogas y la más temida por los narcotraficantes.

La figura de la extradición fue abolida en 1991 en una asamblea que reformó la Constitución en medio de una campaña de amenazas, asesinatos y ataques con bombas de narcotraficantes. Sin embargo, fue restablecida en 1997 con una reforma aprobada por el Congreso.

El director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca Rahul Gupta dijo el martes después de una reunión con Petro que la política antidrogas del Gobierno del presidente Joe Biden es holística y de responsabilidad compartida.

Colombia, considerado el primer productor mundial de cocaína, ha enfrentado en los últimos años presión de Estados Unidos para reducir los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína.

"Pasaremos a la historia si construimos la Paz. Sepan que el presidente no es solo su comandante, también es su hermano, decidido a llevarlos a un país en Paz.", Presidente @petrogustavo pic.twitter.com/0qTP2Q53zp — Resistencia en Colombia (@ColResistiendo) August 24, 2022

Paz en Colombia

Washington es el principal aliado de Colombia en la lucha antidrogas y en los últimos años le ha entregado miles de millones de dólares para ese propósito.

El nuevo Gobierno de Colombia avanza en contactos con diversos grupos armados que incluyen la banda criminal Clan del Golfo y disidentes de la antigua guerrilla de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 o que no lo firmaron, como parte de sus esfuerzos para poner fin al conflicto armado.

Petro reveló que en dos semanas ha recibido comunicaciones de diferentes grupos armados ilegales anunciando su disposición de paz.

"Estamos llenos de cartas, de palabras escritas pidiendo paz, pidiendo negociar, pidiendo una salida diferente a lo que durante años y años, décadas y décadas llevamos en Colombia", aseguró Petro.

Todos los grupos armados ilegales están implicados en el narcotráfico, según fuentes de seguridad.

Petro dijo que su Gobierno ya ha hecho acciones de paz como levantar las órdenes de captura y de extradición a los líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que permanecen en Cuba para facilitar una negociación de paz y ordenó suspender todas las fumigaciones de los cultivos de hoja de coca con el químico glifosato.

Sánchez dijo España continuará respaldando los esfuerzos de Colombia para implementar el acuerdo con las FARC y reiniciar las negociaciones con el ELN.

España podría incluso ser sede de las conversaciones con ELN, aseguró Sánchez, aunque Petro sostuvo que cualquier decisión tendrá que tomarse con los rebeldes.