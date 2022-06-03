Policía de Colombia arresta a 5 por asesinato de fiscal de Paraguay

La policía de Colombia arrestó a cinco personas por su presunta participación en el asesinato del fiscal anticrimen de Paraguay Marcelo Pecci, conocido por luchar contra el crimen organizado en su país, informó el presidente colombiano Iván Duque.

El fiscal general de Colombia indicó que los cinco acusados fueron detenidos en Medellín gracias al trabajo coordinado entre las autoridades locales y las de Paraguay.

Tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, la policía de Colombia indicó que el crimen podría estar relacionado con sus procedimientos en Paraguay, ya que a menudo se centraba en casos de alto riesgo contra el lavado de dinero y drogas.

En una operación de @PoliciaColombia, @FiscaliaCol y autoridades paraguayas, hemos capturado a todos los presuntos involucrados, incluyendo al autor material, del asesinato del Fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Estos criminales están a disposición de un Juez de Control de Garantías pic.twitter.com/kFzqTt3WIk — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 3, 2022

El fiscal de Paraguay, Marcelo Pecci, de 45 años, fue asesinado a tiros en la isla de Barú, cerca de la ciudad caribeña de Cartagena, el pasado 10 de mayo, mientras se encontraba de luna de miel con su esposa.

Marcelo Pecci y su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, anunciaron su embarazo en Instagram poco antes de que dos hombres se acercaran a la pareja en una playa privada cerca de su hotel. Ella le dijo a las autoridades que uno de los hombres le disparó a Pecci.

¿Quién era Marcelo Pecci, fiscal anticrimen de Paraguay?

Marcelo Daniel Pecci, de 45 años de edad, fue el fiscal anticrimen de Paraguay que enfrentó a varias agrupaciones criminales de narcotráfico y lavado de dinero en su país.

Entre los casos más importantes que tuvo a su cargo fue el homicidio del empresario Mauricio Schwartzman en septiembre del 2021, en la ciudad de Asunción. Así como el caso de la desaparición de armas de Dimabel.

También estuvo al frente de las investigaciones del cuádruple homicidio donde murió la hija del gobernador de Amambay. Y estuvo detrás de la detención del criminal brasileño Kassem Mohamad Hijazi, por lavado de activos.

Recientemente, el fiscal anticrimen investigó el doble atentado en el festival de música “Ja’umina”, en San Bernardino ocurrido en enero de este año.