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Colombia arresta a dos implicados más en asesinato de fiscal paraguayo

Al momento, Colombia ha arrestado a 6 personas involucradas en el asesinato del fiscal paraguayo Pecci, quien fue asesinado durante su Luna de Miel por dos sicarios.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Prosecutor Marcelo Pecci talking to the media in Asuncion
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Late prosecutor Marcelo Pecci is seen in this photo talking to the media as he arrived to interview Paraguayan President Mario Abdo Benitez at the Paraguayan presidential residence in Asuncion, Paraguay on August 11, 2019. REUTERS/Jorge Adorno/File Photo/File Photo|JORGE ADORNO/REUTERS

Escrito por: Fuerza Informativa Azteca

Dos personas más sospechosas de planear, pagar y contratar a quienes asesinaron en mayo en Colombia al fiscal paraguayo Marcelo Pecci fueron capturadas y puestas a órdenes de un juez, informó el domingo el fiscal general colombiano.

El fiscal paraguayo de 45 años, conocido por luchar contra el crimen organizado, fue asesinado a tiros en la isla de Barú, cerca de la ciudad caribeña de Cartagena, mientras se encontraba de luna de miel con su esposa.

Cuatro personas ya han sido encarceladas en Colombia por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, mientras que un hombre fue arrestado en Venezuela en diciembre de 2022.

Los ahora arrestados, los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, estaban siendo investigados desde hace meses de organizar la logística detrás del asesinato, incluida la contratación de sicarios, a quienes planeaban pagar grandes sumas de dinero, dijo la fiscalía de Colombia en un comunicado.

"Estas dos personas, al parecer, fueron quienes planearon, pagaron y contrataron a los autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo", dijo a periodistas el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa.

Los funcionarios de la fiscalía colombiana incautaron documentos y ropa que se habrían utilizado durante la planificación del asesinato del fiscal paraguayo, precisó el Ministerio Público.

Las investigaciones de Colombia, con el apoyo de Estados Unidos y Paraguay, buscan establecer quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Marcelo Pecci. De acuerdo a averiguaciones preliminares, podría ser una organización criminal transnacional quien pactó su asesinato.

¿Qué le pasó al fiscal paraguayo Marcelo Pecci?

El atentado contra Pecci ocurrió en la isla de Barú, ubicada a unos 40 minutos en lancha de la ciudad de Cartagena de Indias.

De acuerdo a la versión de medios locales colombianos, dos hombres que llegaron por mar hasta la playa se acercaron al fiscal paraguayo, que se encontraba descansando junto a su esposa, y le propinaron dos disparos que le causaron la muerte.