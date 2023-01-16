Colombia arresta a dos implicados más en asesinato de fiscal paraguayo

Dos personas más sospechosas de planear, pagar y contratar a quienes asesinaron en mayo en Colombia al fiscal paraguayo Marcelo Pecci fueron capturadas y puestas a órdenes de un juez, informó el domingo el fiscal general colombiano.

El fiscal paraguayo de 45 años, conocido por luchar contra el crimen organizado, fue asesinado a tiros en la isla de Barú, cerca de la ciudad caribeña de Cartagena, mientras se encontraba de luna de miel con su esposa.

Cuatro personas ya han sido encarceladas en Colombia por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, mientras que un hombre fue arrestado en Venezuela en diciembre de 2022.

Los ahora arrestados, los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, estaban siendo investigados desde hace meses de organizar la logística detrás del asesinato, incluida la contratación de sicarios, a quienes planeaban pagar grandes sumas de dinero, dijo la fiscalía de Colombia en un comunicado.

"Estas dos personas, al parecer, fueron quienes planearon, pagaron y contrataron a los autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo", dijo a periodistas el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa.

🔴Caso Pecci:



Francisco Correa confirmó que le dieron novecientos millones de pesos en efectivo por matar al fiscal.



Dijo estar dispuesto a atestiguar siempre y cuando le garanticen protección.



“Los que están detrás de esta vuelta es gente muy pesada”, expresó #1020AM pic.twitter.com/dXiUe0O1nY — Radio Ñandutí (@nanduti) January 15, 2023

Los funcionarios de la fiscalía colombiana incautaron documentos y ropa que se habrían utilizado durante la planificación del asesinato del fiscal paraguayo, precisó el Ministerio Público.

Las investigaciones de Colombia, con el apoyo de Estados Unidos y Paraguay, buscan establecer quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Marcelo Pecci. De acuerdo a averiguaciones preliminares, podría ser una organización criminal transnacional quien pactó su asesinato.

¿Qué le pasó al fiscal paraguayo Marcelo Pecci?

El atentado contra Pecci ocurrió en la isla de Barú, ubicada a unos 40 minutos en lancha de la ciudad de Cartagena de Indias.

De acuerdo a la versión de medios locales colombianos, dos hombres que llegaron por mar hasta la playa se acercaron al fiscal paraguayo, que se encontraba descansando junto a su esposa, y le propinaron dos disparos que le causaron la muerte.