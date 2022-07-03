Colombia investiga muerte de Iván Márquez, líder de disidencia FARC

Autoridades de Colombia investigan la presunta muerte de Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, líder de una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

De acuerdo con algunos reportes del Ministerio de Defensa colombiano, el líder de las disidencias de las FARC fue asesinado en Apure, Venezuela durante un enfrentamiento, presuntamente por disputas con otro comandante, de nombre Iván Mordisco.

“La información que tenemos es la que ha salido en los medios de comunicación y las fuentes que señalan que en una presunta confrontación de las diferentes facciones de las disidencias de las FARC esto pudo suceder”, indicó para medios locales Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia.

Luciano Marín Arango nació el 16 de junio de 1955 en Florencia, capital de Caqueta, Colombia. Y perteneció a la guerrilla por más de 40 años. Se sabe que a inicios de los 80 se vinculó al frente 14 de las FARC.

#Atención presidente Iván Duque confirma que el gobierno colombiano evalúa veracidad de información de que alias Iván Márquez, jefe de las disidencias de las FARC fue abatido en Venezuela pic.twitter.com/h3ARbIHvhn — William Calderón (@calderonwiliams) July 2, 2022

Iván Márquez estuvo al frente de la Segunda Marquetalia uno de los grupos que integran las disidencias de las FARC, y que tiene mayor presencia en el suroccidente de Colombia.

De acuerdo con investigaciones de PARES, este grupo de disidencias tenía la intención de configurarse como la heredera de los lineamientos ideológicos y políticos de las FARC como guerrilla.

Además, Iván Duque, presidente de Colombia, señaló al grupo de apoyar la administración del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de operar desde ese país.

¿Qué dice Iván Duque sobre la muerte de Iván Márquez?

El presidente de Colombia Iván Duque dijo para los medios colombianos que aún se está tratando de verificar la información que llegó desde Venezuela, sobre la muerte de Iván Márquez durante un enfrentamiento en Venezuela.

"En estos momentos son informaciones que se están verificando. Estamos trabajando con nuestra Inteligencia para verificar esa información, y obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración, informaremos oportunamente", dijo Duque.

Con información de Voz de América.

