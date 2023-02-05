La fuerza aérea de Colombia confirmó que un globo sobrevoló su espacio aéreo el pasado viernes 3 de febrero; sin embargo, no precisó si se trató de un globo chino de espionaje, objeto similar que fue detectado sobre cielos de Estados Unidos.

Cabe recordar que fue el pasado sábado cuando aviones de combate de Estados Unidos derribaron un presunto globo chino de espionaje mientras flotaba frente a la costa de Carolina del Sur.

Globo chino de espionaje sobrevoló los cielos de Estados Unidos

"El día 03 de febrero de 2023, en horas de la mañana, el Sistema de Defensa Aérea Nacional detectó un objeto sobre los 55.000 pies de altura (16.764 metros), que ingresó al espacio aéreo colombiano en el sector norte del país (con) características similares a las de un globo", mencionó la fuerza aérea de Colombia en un comunicado de la noche del sábado.

Los militares de Colombia agregaron que realizaron el seguimiento correspondiente al objeto hasta que abandonó el espacio aéreo, ya que, afirmaron, "no representaba una amenaza a la seguridad y defensa nacional, así como a la seguridad aérea".

Colombia se une a quejas de EU por globo chino de espionaje

|Reuters

De acuerdo con usuarios en redes sociales, en los últimos días, un globo chino de espionaje se encontró sobrevolando Venezuela y Costa Rica.

Por su parte, China lamentó que un "dirigible" utilizado con fines metereológicos, civiles y otros objetivos científicos se hubiera adentrado en el espacio aéreo estadounidense y acusó a políticos y medios de ese país de aprovecharse de la situación para acusar y desacreditar al país.

Cabe destacar que el supuesto globo chino de espionaje tenía forma de una pelota de color blanco. Especialistas en defensa afirmaron que esto tendría que ver con un paso más de China para recolectar información de armas nucleares de Estados Unidos, que se encuentran en zonas alejadas de la población.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó que su gobierno se contactó con el encargado de las Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para señalarle que este acto fue irresponsable y viola la soberanía estadounidense y el derecho internacional.