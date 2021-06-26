Colombia ofrece recompensa millonaria para dar con agresores de Duque

Luego del ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, el viernes pasado, el gobierno de esa nación ofreció alrededor de 795 mil dólares como recompensa por información que lleve a la captura de los responsables del hecho.

Se trata de una recompensa de hasta tres mil millones de pesos colombianos, unos 795 mil dólares a quien dé información que permita ubicar a los responsables del atentado contra el presidente Iván Duque, informó el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

"Se ofrece una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos para aquella persona que permita dar con los responsables de este atentado terrorista", dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, en un video a los medios desde la ciudad de Cúcuta.

Te puede interesar: “El helicóptero presidencial fue víctima de un atentado": Iván Duque

Ofrecemos una recompensa hasta de $3.000 millones por información que permita ubicar a los responsables. Convocamos a la unión de los colombianos con la Fuerza Pública para derrotar juntos el terrorismo. pic.twitter.com/nerfZUgFBO — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 26, 2021

Hallan 2 fusiles usados en ataque

El director general de la policía, general Jorge Vargas, informó, por su parte, que los disparos ocurrieron desde un barrio de esa misma urbe, cercano al aeropuerto de donde despegó la aeronave presidencial.

Se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles: un AK-47 cuyo número de registro está siendo investigado y otro calibre 7.52 con marca de las fuerzas armadas de Venezuela, así como 20 vainillas percutidas, señaló.

Iván Duque viajaba en compañía de sus ministros de Defensa y de Interior, así como con el gobernador de Norte de Santander, a bordo del helicóptero que salió de Sardinata con rumbo a Cúcuta.

Imágenes divulgadas por la presidencia muestran varios impactos de bala en la cola y la hélice principal. Ninguno de los ocupantes sufrió heridas.

El mandatario asistió a un evento en la región del Catatumbo, una de las zonas con más narcocultivos del país, principal exportador de cocaína del mundo. Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico en esta zona, aprovechando la porosa frontera de dos mil 200 kilómetros entre Colombia y Venezuela.

El ataque fue condenado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

Te puede interesar: Investigan atentado contra Iván Duque, presidente de Colombia