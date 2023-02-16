Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia para protestar por las reformas sociales y económicas que el presidente izquierdista Gustavo Petro presentó al Congreso, políticas que según dice mejorarán el acceso a la atención médica y protegerán los derechos de las personas, pero que los opositores dicen ayudará a los criminales y fomentarán la corrupción.

Las manifestaciones, organizadas por el opositor Partido Centro Democrático, de derecha, fueron similares en tamaño a las marchas que tuvieron lugar el pasado martes (14 de febrero) alentadas por Petro, donde sus partidarios llenaron las calles para mostrar su apoyo a las reformas.

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, presentó el lunes (13 de febrero) una polémica reforma de salud al Congreso, con la que espera tratar enfermedades rápidamente, aumentar el acceso, aumentar los salarios en los sectores y combatir la corrupción al eliminar los servicios de pago intermedio.

Ciro Ramírez / Senador de Colombia:

Hoy es una marcha de iniciativa ciudadana, no es de ningún partido, no es de ninguna ideología, no es de izquierda ni de derecha. Lo importante aquí es que los colombianos preocupados por el futuro del país están advirtiendo al gobierno de problemas que pudieran surgir”.

El presidente también busca presentar reformas laborales y de pensiones, así como programas para garantizar el acceso gratuito a la educación universitaria para estudiantes sin dinero para pagarla, mientras entrega subsidios a familias empobrecidas y ancianos pobres.

Miles protestan en Colombia contra reformas de Gustavo Petro.

"Reformas de Gustavo Petro desestabilizarán al país"; aseguran opositores

La oposición de Colombia ha criticado las propuestas de Petro, diciendo que ponen en peligro la estabilidad económica del país y podrían hundirlo en el caos con una mayor pobreza.

“El gobierno debe gobernar para todos los colombianos y nosotros somos el núcleo de Colombia y por eso queremos que respeten la institucionalidad”, dijo la manifestante Jinet Bermeo en una protesta en Bogotá.

Petro construyó una amplia coalición en el Congreso con el apoyo de los partidos de izquierda, centro y derecha que lo ayudaron a impulsar una reforma fiscal a fines del año pasado, pero proyectos como la reforma de salud han causado fracturas en esa alianza e incluso dentro del gobierno.