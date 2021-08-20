Colombia aplicará tercera dosis contra Covid-19 a inmunodeprimidos

Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud de Colombia, confirmó que el país aplicará una tercera dosis de la vacuna contra Covid-19 a las personas inmunodeprimidas.

“Vamos avanzando rápidamente, ayer se dio autorización para aplicar la tercera dosis en personas con inmunosupresión y unas patologías importantes”, declaró el funcionario en entrevista con un medio local.

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Moscoso dijo que se tomó la decisión de aplicar la dosis de refuerzo después de analizar diferentes estudios, en los cuales se indicó que las personas con un sistema inmune debilitado podrían beneficiarse con una tercera vacuna.

El viceministro adelantó que las personas de 70 años en adelante también podrían ser vacunadas con una tercera dosis; sin embargo, estudios que se publicarán en los próximos días servirán para confirmar si este grupo poblacional accede al biológico de refuerzo.

Hay unas buenas perspectivas para la vacunación en personas mayores de 70 años, eso es lo que muestra hoy la evidencia científica.

Moscoso declaró que en dos semanas se podrían tener más elementos para dar información sobre la dosis de refuerzo a “poblaciones que los análisis y los estudios muestren que hay evidencia para su aplicación”.

Colombia no debe compararse con otros países que aplicarán tercera dosis

Durante la entrevista con un medio colombiano, el funcionario señaló que en Colombia la vacunación contra Covid-19 avanza bien, por lo que no puede compararse con otros países, como Estados Unidos, que a partir de septiembre aplicará terceras dosis.

“No tenemos que compararnos con otros países que tienen una disponibilidad alta de vacunas, porque son comportamientos distintos que corresponden a otras realidades”, sentenció.

Moscoso reconoció que “la realidad de Colombia corresponde a la evidencia científica, a lo que muestran los estudios sobre las poblaciones de riesgo que pueden beneficiarse de esa tercera dosis”.

Las autoridades sanitarias, basadas en esos estudios, decidieron empezar la aplicación de las dosis de refuerzo con las personas que tienen inmunosupresión y se avanzará poco a poco con los grupos de riesgo.

Hasta el 18 de agosto, en Colombia se habían aplicado 32 millones 463 mil 196 vacunas contra Covid-19. Dentro de ese total hay 13 millones, 958 mil 104 personas que ya cuentan con un esquema completo de inmunización.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia🇨🇴, con corte al 18 de agosto de 2021, 11:59 p.m.



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