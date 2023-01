Colombianos piden visa humanitaria para ver a hija con cáncer terminal

Sergio Vega y Paula Durán buscan que a sus familiares colombianos les den la visa humanitaria para que puedan viajar a Estados Unidos y ver a Paula, quien padece cáncer terminal y los médicos le dan solo un mes de vida.

En mayo del año pasado, la pareja y sus dos hijas se mudaron de su natal Huila, Colombia a Estados Unidos. Estando allá, le dieron una gran noticia, iban a ser papás por tercera vez.

Pero la felicidad fue empañada rápidamente cuando descubrieron cerca del final del embarazo que los malestares de Paula, de 27 años de edad, no eran por su estado, sino porque padecía cáncer y este ya había hecho metástasis; es decir, ya había invadido todo su cuerpo.

Tras recibir la terrible noticia, la pareja solicitó al gobierno de Estados Unidos visas humanitarias para que los padres colombianos de ambos puedan ir al país y pasar al lado de la joven sus últimos días de vida, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

La familia Vega duran quienes residen en California están pasando por un momento difícil, a paula duran le queda 1 mes de vida y su esposo Sergio Vega pide urgente la visa humanitaria para sus familiares y poder estar reunidos con su seres queridos: por favor @petrogustavo 🙏 pic.twitter.com/1i62igLvqN — Jessica Goyeneche F (@jgoyenechef) January 7, 2023



El pasado 29 de noviembre, Paula fue al hospital tras presentar dolores de estómago que después se le pasaron a la cabeza. En el nosocomio descubrieron que se trataba de un tumor en el cerebro.

Los médicos actuaron de inmediato, fue llevada a cesárea y le extirparon parte del tumor, pero no fue suficiente, la enfermedad ya se había extendido a otros órganos y solo le quedaban unos meses de vida.

La pareja de colombianos pensó en regresarse a su país natal para estar con su familia, pero los médicos les advirtieron que podía ser riesgoso, así que decidieron quedarse. Actualmente, los médicos les anunciaron que ya no podían hacer nada más, solo le quedaba un mes de vida.

Paula se encuentra en una cama en su casa, bajo los cuidados de su marido y una enfermera que le ayuda a suministrarle medicamentos para el dolor.

Una familia huilense, que reside en EE.UU., le pide a los gobiernos una ayuda para gestionar una visa humanitaria. El llamado lo hace Sergio Vega, el esposo de Paula Durán, una mujer de 27 años que fue diagnosticada con un agresivo cáncer cerebral



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/Ss1EbSj0a6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 8, 2023

Colombianos buscan visa humanitaria para Estados Unidos

Tras la trágica noticia del cáncer terminal de su esposa, Sergio comenzó una campaña en redes sociales pidiendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a todas las autoridades, visas humanitarias para que su familia colombiana pueda viajar.

No obstante el gobierno estadounidense no se ha pronunciado al respecto del caso, pero Sergio no se da por vencido y aseguró que continuará con la campaña hasta que su familia pueda llegar a Estados Unidos para despedirse de Paula.

Cabe destacar que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos permite que los extranjeros “inadmisibles” ingresen al país temporalmente cuando hay “una razón humanitaria urgente”, a ello se le conoce como parole o visa humanitaria.