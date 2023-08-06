Pelea con Zuckerberg se retransmitirá en directo por X: Musk

Elon Musk anunció en una publicación en las redes sociales que un combate en una jaula con Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta META.O, se retransmitirá en directo a través de la plataforma X, antes conocida como Twitter.

Desde junio, los dos magnates de las redes sociales se han estado incitando mutuamente a un combate de artes marciales mixtas en una jaula en Las Vegas.

“El combate entre Zuck y Musk se retransmitirá en directo en X. Todos las ganancias se destinarán a obras benéficas para veteranos”. Elon Musk.

A primera hora del domingo, Musk había dicho en X que había estado "levantando pesas durante todo el día, preparándose para la pelea", añadiendo que no tenía tiempo para hacer ejercicio, así que lleva las pesas al trabajo.

Cuando un usuario de X preguntó a Musk qué sentido tenía la pelea, Musk respondió: "Es una forma civilizada de guerra. A los hombres les encanta la guerra".

El alboroto comenzó cuando Musk dijo en un post del 20 de junio que estaba "dispuesto a un combate en jaula" con Zuckerberg, que está entrenado en jiujitsu.

Un día después, Zuckerberg, de 39 años, que ha publicado fotos de combates que ha ganado en la plataforma Instagram de su empresa, pidió a Musk, de 51 años, que "enviara la ubicación" para el combate propuesto, a lo que Musk respondió "el octágono de Las Vegas", en referencia a un centro de eventos donde se celebran combates del campeonato de artes marciales mixtas. Musk dijo entonces que empezaría a entrenar si el combate en jaula se encaminaba.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Una batalla por la tecnología

La guerra por la tecnología tiene nuevos protagonistas. Antes se hablaba de Steve Jobs y Bill Gates con sus computadoras, ahora la rivalidad es entre nuevos empresarios multimillonarios, sus aplicaciones y la inteligencia artificial.

El lanzamiento de Threads, la aplicación lanzada por Mark zuckerberg, fue un detonante que no pareció hacerle gracia a Elon Musk, dueño de Twitter. La ferocidad de la competencia llevó a los creadores de la nueva red social a estar bajo amenaza de demanda por un supuesto uso ilegal de secretos comerciales.

Zuckerberg aprovechó la inconformidad de los usuarios ante las limitantes de Twitter y a la gente pareció gustarle su propuesta.

La batalla más reciente es el lanzamiento de una nueva inteligencia artificial de uso comercial creada también por el dueño de Facebook. Ésta pretende hacerle frente al famoso chatbot gpt, otra propuesta de inteligencia artificial creada por una empresa en la que Musk es uno de los principales inversores.

Esta vez no se trata solo de la creación de nuevos modelos tecnológicos, el verdadero reto de sus desarrolladores es que sus productos no sean solo una tendencia efímera. Entre tanto, la sociedad continua a la expectativa, mientras algunos tienen preferencia por su aplicación y empresario favorito, otros solo esperan que se le de un uso adecuado a las nuevas herramientas y que la lucha por la inteligencia artificial no se salga de control.