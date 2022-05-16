El Gobernador de Járkov Oleh Sinegubov en su cuenta de Telegram asegura que soldados ucranios desplegados en la zona de Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, que en los últimos días habían contraatacado a las tropas rusas, han logrado hacerlas retroceder hasta la frontera rusa. Por su parte, Rusia asegura que ha derribado tres aviones ucranios y que ha atacado objetivos en el este de Ucrania, en la región de Donbas. Comisión Europea recorta previsión crecimiento por guerra en Ucrania.

Ucrania alerta de creciente crisis humanitaria en Jerson

La defensora del pueblo ucraniana, Lyudmila Denisova, ha alertado este lunes sobre la "creciente crisis humanitaria" en la región de Jerson. Este territorio dentro de dos semanas podría quedarse sin medicamentos y todavía queda más de la mitad de su casi un millón de habitantes. "Los residentes de la región no tienen posibilidad de ir al territorio controlado por Ucrania y la capacidad de moverse por la región está prácticamente restringida.

Praga cierra centro de refugiados ucranianos por límite de capacidad

Praga cerrará uno de sus centros de acogida de refugiados de Ucrania para forzar que se desplacen a otras regiones checas tras superarse el límite de la capacidad de acogida de la capital, anunció este lunes el alcalde de la metrópolis, el político del Partido Pirata Zdenek Hrib.

El alcalde había dado un ultimátum al Gobierno checo para presentar antes del 17 de mayo un plan de "redistribución justa" en todo el país de las personas que llegan escapando de la agresión rusa en Ucrania, advirtiendo de que en caso contrario se cerraría el centro de acogida. "Entre Praga y otras regiones hay diferencias de hasta cuatro veces en el número de refugiados por mil habitantes", destacó Hrib este lunes, al referirse a la saturación de las capacidades de alojamiento para estos refugiados en Praga, donde hay familias y niños.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado que, según sus primeras proyecciones, 9 de cada 10 ucranianos podrían verse abocados a la pobreza debido a la guerra, "lo que pone en riesgo casi dos décadas de avances en materia de desarrollo".

Las autoridades de Rusia han cifrado este lunes en más de 1.3 millones el número de personas que han llegado al país huyendo de la guerra en Ucrania, la mayoría de ellas desde las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

Putin se reunió en Moscú con los líderes de Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, países aliados al Kremlin y que forman parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.

El Kremlin declaró este lunes que sigue de cerca el debate en Suecia sobre la entrada de ese país en la OTAN, después de que el partido gobernante sueco anunciara el domingo su postura favorable a la adhesión.

El portavoz de la Presidencia rusa, DmitriPeskov, insistió en que el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN "no contribuirá a fortalecer la arquitectura de seguridad" en el continente europeo.

Agregó que Moscú no tiene disputas territoriales con ninguno de estos dos países, a diferencia de Ucrania, al comentar los planes de Estocolmo y Helsinki de sumarse a la Alianza Atlántica a raíz de la campaña militar rusa en Ucrania.

UE recorta previsión crecimiento por guerra en Ucrania

La Comisión Europea ha recortado drásticamente este lunes su previsión de crecimiento económico para la eurozona este año, de 4.0% a 2.7%, al tiempo que elevó su expectativa de inflación a 6.1%, a raíz del impacto de la guerra en Ucrania. "No hay dudas de que la economía de la UE está atravesando un período de desafíos a raíz de la guerra", apuntó en un comunicado el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis, quien añadió que el principal factor negativo es "el alza en los precios de la energía".

