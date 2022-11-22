Reunión de la Comisión de Reforma Electoral se pospone en Diputados

De manera sorpresiva, se pospuso hasta nuevo aviso la reunión de la Junta Directiva de la Comisión de la Reforma Política Electoral, en la Cámara de Diputados. En este encuentro se tenía previsto autorizar que sus integrantes se declaren en sesión permanente para sesionar de manera conjunta con las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación para dictaminar la reforma electoral.

La reunión estaba programada a las 11 am y no se ha informado una nueva hora para que se lleve a cabo.

Este miércoles 23 de noviembre se reunirán las tres comisiones para conocer el dictamen de la reforma electoral.