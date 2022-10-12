Avanza en el Senado iniciativa que da 12 días de vacaciones pagadas

La Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para ampliar a 12 días de vacaciones pagadas a trabajadores del sector privado.

Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios podrán disfrutar de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso será inferior a 12 días laborables. Actualmente establece seis días de vacaciones.

El proyecto plantea que este periodo vacacional aumente en dos días laborables, hasta llegar a 20, por cada año subsecuente de servicios, y que, a partir del sexto año de antigüedad, incremente en dos días por cada cinco de servicios.

Además, quedaría asentado que las y los trabajadores deberán disfrutar en forma continua de 12 días de vacaciones, por lo menos.

Es justicia laboral los 12 días de vacaciones pagadas

Cabe recordar que el pasado 27 de septiembre, la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó este proyecto en materia de vacaciones dignas.

Y este día, las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, coincidieron en que esta propuesta tiene un sentido de justicia laboral y da cumplimiento al derecho que tienen todas las personas al descanso y al tiempo libre; además toma en cuenta que en México la fuerza trabajadora registra alrededor de dos mil 255 horas anuales de servicio.

Se desconoce cuándo pueda subir a pleno del Senado la inicitiva que permitirá tener 12 días de vacaciones pagadas.

De acuerdo con Mario López Roldán, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en América Latina, México se encuentra dentro de los países que menos vacaciones dan a sus trabajadores.

"México es uno de los países del mundo con el menor número de vacaciones garantizadas en la legislación laboral, en contraste con el resto de los países de América Latina, donde el promedio es de 16 días", declaró.