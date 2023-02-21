Comité evaluador oculta información de registro a consejeros del INE

Ciudad de México. En medio de un total hermetismo y opacidad continua el registro virtual de aspirantes a consejeros INE. Estará abierto hasta el próximo jueves 23 de febrero.

El Comité Técnico de Evacuación decidió no hacer pública la información sobre el número y los nombres de los aspirantes que se han registrado para contender por 4 cargos en el consejo general del INE, incluyendo al presidente del órgano electoral.

En un escueto comunicado, la Cámara de Diputados informo que “el Comité Técnico Evaluador, en su caso, informará los detalles del proceso de selección de quintetas”, es decir, de las cuatro listas en la que cada una deberá contener el nombre de 5 aspirantes seleccionados que se entregarán a más tardar el 26 de marzo a la Junta de Coordinación Política.

Con esto se cierra la puerta para conocer no solo el número de registros, quienes son, cuantos cumplirán con los requisitos y cuantos serán los seleccionados para participar en el examen de conocimiento en materia constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos y los que serán llamados a entrevista con los integrantes de Comité de Evaluación.

Por lo pronto, este lunes llegaron a la Cámara de Diputados uno que otro que tenía dudas para inscribirse en línea.

Requisitos para el registro de aspirantes a consejeros del INE

Quienes aspiren a ocupar uno de los lugares en el Consejo del INE, no deben haber sido registrados como candidatos a algún puesto de elección ni haber desempeñado algún cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político en los últimos 4 años.

Otro de los puntos es que los aspirantes no podrán concursar a consejeros electorales quienes sean secretarios de Estado, Fiscal General de la República, procuradores estatales, subsecretarias, oficial mayor, jefe de gobierno, gobernador ni secretario de gobierno a menos que se separe del cargo con 4 años de anticipación.

La modalidad es registro virtual por lo que los aspirantes deben enviar la documentación solicitada, como carta de solicitud de registro con firma autógrafa, motivos de aspiración, curricular con fotografía reciente, copia de título o cédula profesional, así como un ensayo propio sobre la función del INE.