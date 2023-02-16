Diputados buscan acuerdo para Comité que evaluará a consejeros del INE

Comienzan a tejer acuerdos Morena, PAN, PRI y PRD para designar a tres integrantes del Comité Técnico que será el encargado de evaluar a los aspirantes que se registren para ocupar los cuatro lugares en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE).

La búsqueda de consensos generó que la reunión de la Junta de Coordinación Política prevista para las 13 de horas de este jueves se retrase.

Lo que se busca es un acuerdo que permita que, de los tres integrantes, la coalición de Morena, PT y Parido Verde, designen a uno, la alianza PAN, PRI y PRD a otro. En tanto el tercero se elija de manera libre para garantizar que no tenga ninguna simpatía política.

El Comité Técnico debe estar integrado por siete personas de los cuales, dos son propuestos por el INAI, dos por la CNDH y tres por la Cámara de Diputados.

Tanto el INAI como la CNDH ya cumplieron en tiempo y forma con la designación y falta aún la Cámara de Diputados, que se espera lo haga este jueves, a fin de que el Comité Técnico de Evaluación se instale y comience el proceso para la selección de los aspirantes que ocuparán cuatro vacantes como consejeros en el INE, entre ellos, la presidencia del arbitro electoral.

