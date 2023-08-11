Hermano de Carlos Aranda cuestiona a las autoridades de Canadá tras su desaparición

Han pasado 35 días desde la última vez que la familia de Carlos Tomás Aranda tuvo noticias de él, quien permanece en calidad de desaparecido en Canadá, motivo por el que la Interpol emitió una ficha amarilla para intentar localizar al mexicano de 30 años.

A pesar de los esfuerzos internacionales y la intervención de la embajada mexicana en el caso, desde el núcleo familiar continúa la desconfianza de las autoridades canadienses, pues tanto el padre, Octavio, como su hermano, Josué, siguen cuestionando el accionar en la investigación de Carlos Tomás.

El equipo de Hechos AM tuvo en el estudio a los dos familiares de Carlos Tomás, quiénes expresaron su descontento y preocupación, en especial por parte de Josué Aranda, quien describió qué fue lo último que supieron de su hermano y la versión que les dieron las autoridades que lo interrogaron horas antes de su desaparición.

¿Cómo desapareció Carlos Tomás Aranda? Hermano relata lo último que se supo

“El día 7 de julio yo recibo una llamada de parte del amigo de mi hermano, Ángel, quien se fue con él a Canadá. Me comunica que mi hermano no aparece y que se dispone a poner una denuncia ante las autoridades. Posteriormente, narra la historia de que ellos habían conocido a dos personas una semana antes, Omar y Antonio; ellos tuvieron una convivencia el día jueves, en la noche”, explica Josué.

Posteriormente, el amigo de Carlos Tomás le comentó a su hermano que ya no supo dónde había quedado, pues se había quedado dormido y habían perdido comunicación.

"Ángel argumenta que él se quedó dormido y Carlos se quedó conviviendo con esas dos personas. Nosotros, a través de investigaciones que hemos hecho por nuestra cuenta, supimos que la única vez que se vio a mi hermano fue por las cámaras de vigilancia del lobby de un hotel, a 30 minutos del área de convivencia. Llegó pidiendo auxilio y agitado”.

Hermano de Carlos Tomás Aranda cuestiona a las autoridades de Canadá

Tras explicar que al hotel llegaron oficiales llamados por los propios trabajadores, Josué Aranda encuentra inconsistencias en las historias, pues las cámaras mostraron a su hermano exaltado y pidiendo ayuda; sin embargo, lo que el policía le comentó en persona a su padre, fue que Carlos Tomás había salido con prisa de ahí.

“El oficial le dijo a mi papá que mi hermano salió corriendo, pero lo que a nosotros nos hace mucho ruido es que él llega ahí, al hotel, pidiendo auxilio”, sentenció.

Por su parte, Octavio Aranda afirmó que “la policía de Canadá no hizo lo suficiente en el tiempo que se debería de buscar”, además cuestionó que “no hubo una búsqueda como tal”, ni les entregaron un reporte con los resultados de las indagatorias, por lo que siguen poniendo en duda la situación.