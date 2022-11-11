¿Cómo fue que desapareció un astrónomo británico en Chile?

La policía de Chile informó acerca del hallazgo del cuerpo sin vida de un astrónomo británico que desapareció desde mediados del mes de septiembre en un observatorio en el norte del país, pero ¿cómo fue?...

El astrónomo británico Thomas Marsh, había llegado para una visita de investigación científica.

Desde su último contacto, ocurrido el 16 de septiembre, las autoridades de Chile desplegaron un amplio operativo de búsqueda de Thomas Marsh, astrónomo británico de la Universidad de Warwick. El perímetro de búsqueda se estableció en una vasta extensión del observatorio La Silla, ubicado en una zona árida y montañosa a 600 kilómetros al norte de Santiago, capital de Chile.

El observatorio La Silla se encuentra ubicado en el límite sur del Desierto de Atacama, a unos 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar. Cabe señalar que el norte de Chile es un polo mundial de observación astronómica debido a la calidad de sus cielos.

🔴 Revelan posible data de muerte de astrónomo británico Thomas Marsh https://t.co/0KfV0nJEXE pic.twitter.com/doXL6AeRYh — Meganoticias (@meganoticiascl) November 11, 2022

Policía chilena encuentra cuerpo de astrónomo británico desaparecido desde septiembre

A través de su cuenta "oficial" en Twitter, la unidad de la policía en la norteña región de Coquimbo, publicó: "Ante intensa búsqueda de equipo multidisciplinario de Carabineros, #Gope (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) #Coquimbo encontró el cuerpo sin vida de astrónomo extraviado desde el 16 de septiembre".

A pesar de este anuncio, las autoridades no mencionaron una causa de muerte del astrónomo británico, por lo que actualmente se trabaja para poder esclarecer las causas del fallecimiento.

El hallazgo del cuerpo sin vida del astrónomo británico, se efectuó en los alrededores del observatorio La Silla, ubicado en la Región de Coquimbo.

Cabe señalar que Thomas Marsh llegó a Chile el 14 de septiembre con la finalidad de desempeñar una serie de labores científicas en el observatorio La Silla.

Juan Muñoz, general de la policía de Carabineros de Chile, señala que: "Su cuerpo estaba tendido, con su torso desnudo", y agregó que "Se realizaron las tareas de rescate y recuperación del cuerpo para ser entregado al fiscal regional".

Cabe señalar que la búsqueda del astrónomo británico se extendió durante 56 días y las autoridades siempre trabajaron bajo la idea que Thomas Marsh estaba con vida.

La policía de Chile se centra en la hipótesis de que durante la jornada de su desaparición, el astrónomo británico había madrugado para efectuar "senderismo" en un terreno que además de que no conocía, existe la posibilidad de encontrarse con estanques de agua o superficies planas además de cordones montañosos que hacen complejo el desplazamiento en la zona. Por lo anterior es que las autoridades analizan la elevada posibilidad de que Thomas Marsh se haya accidentado durante su caminata.