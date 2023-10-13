Conoce el cierre de bolsas hoy 13 de octubre en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 13 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

De acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 13 de octubre 2023 tuvo una baja durante la última sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 12 de octubre?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedió un 0.73% a 49,379.58 puntos al cierre de hoy 13 de octubre 2023.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 13 de octubre?

La guerra entre Israel y Hamás produjo que los índices S&P 500 y Nasdaq cerraran a la baja este viernes 13 de octubre, debido a que los inversores prefirieron no arriesgarse en ciertas apuestas.

El índice Dow Jones +0.12%

El S&P perdió 0.49 % a un 4,328.34 unidades.

Nasdaq bajó 1.23% a 13,407.23 unidades.

¿Cómo cerró el dólar hoy 13 de octubre?

El dólar subió el viernes a un máximo de una semana, ampliando sus ganancias de la sesión anterior, debido a que los precios al consumidor en Estados Unidos fueron más altos de lo esperado.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este viernes 13 de octubre 2023 en $17.05 pesos la compra y se vende en $17.90 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca.

¿Cuál es el precio actual del petróleo?

El precio del petróleo se disparó, y podría ser su mayor subida desde febrero, debido al conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamás, por lo que se pronostica que continúe subiendo.

Precio del petróleo Brent subió 4.89 dólares a 90.89 dólares por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió 4.78 dólares a 87.69 dólares el barril.