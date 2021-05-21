Se trata de una "herramienta" que servirá a todos los europeos para que se movilicen libremente dentro de las fronteras de la Unión Europea. Con este mecanismo, los viajeros se podrían ahorrar los controles y chequeos sanitarios a los que las personas se han ido acostumbrando a lo largo de estos últimos meses de contingencia sanitaria.

Su nombre oficial es Certificado Digital COVID de la Unión Europea, aunque de una manera más popular se le conoce como pasaporte COVID-19 o pasaporte de vacunación y será una herramienta gratis, universal y de muy fácil acceso.

The EU Digital COVID Certificate is well on track to be ready end of June, as promised to European citizens.



The Certificate is:

🤲 free of charge

🔒 secure

👫 accessible to all

📝📱 in paper/digital format



Find out more about it: https://t.co/L1T0m39mRm #StrongerTogether pic.twitter.com/SDDu4WJnVt — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 21, 2021

¿Cómo funcionará el Certificado Digital COVID de la UE?

Contendrá información relativa al estado de salud respecto la COVID-19, entre otros. En el documento se podrá saber si estamos o no vacunados contra COVID-19 o si se cuenta con una prueba de resultado negativo a "coronavirus".

Un código QR que podrá ser digital o en papel

El Certificado Digital COVID tendrá dos formatos, el formato electrónico o digital para poder tenerlo en el teléfono celular o dispositivos electrónicos como tabletas; y el formato tradicional en papel, que también servirá para presentarlo cuando se llegue a un aeropuerto. El acceso se fecilitará mediante un código QR que contendrá toda la información.

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Certificado Digital COVID de la UE|“European Commission”

El "pasaporte COVID" entrará a partir del 1 de julio

Luego de meses de intensas negociaciones entre el Parlamento Europeo, los gobiernos nacionales y la Comisión Europea, las autoridades del "viejo continente", se ha logrado llegar a un acuerdo para que el Certificado Digital COVID de la Unió Europea entre en vigor a partir del 1 de julio.

¿Cúal es el objetivo del Certificado Digital?

Recuperar la movilidad en la Unión Europea, además de simplificar trámites y agilizar el regreso a la normalidad.

Será emitido por las comunidades autónomas que mediante datos personales y de salud, informará sobre si la persona ha sido vacunada contra COVID-10. Respondiendo el "cuándo, en dónde y con qué vacuna". Además de que informará si el "portador" ha superado la enfermedad en los últimos seis meses, si cuenta con anticuerpos y hasta los resultados de las pruebas del PCR que se haya efectuado.

Vigencia del Certificado Digital COVID de la UE

Funcionará durante 1 año e incluirá tanto las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamentos, es decir: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jannsen. Además de aquellas vacunas aprobadas solo por algún país miembro de la UE. Ejemplo: Hungría que también aprobó a la vacuna rusa "Sputnik V" y la vacuna china de Sinopharm.

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Se debe resaltar una cosa: El Certificado Digital COVID de la Unión Europea no será obligatorio para viajar, simplemente pretende serr utilizado para simplificar procesos.