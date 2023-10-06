Conoce el cierre de bolsas hoy 6 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 6 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

De acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 6 de octubre 2023 arrojó resultados favorable durante la última sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 6 de octubre?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.43% a 49,666.5 puntos al cierre de este viernes 6 de octubre 2023.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 6 de octubre 2023?

Día positivo para Wall Street, sus principales indicadores cerraron esté viernes 6 de octubre con fuertes subidas, tras el informe de empleo de Estados Unidos que mostró un aumento en contrataciones. El S&P 500 rompió una mala racha de cuatro semanas de pérdidas.

El índice Nasdaq Composite avanzó un 1.59% a 13.431,34 unidades.

El índice S&P 500 ganó 1.18% a 4,308.51 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.85% a 280,84 unidades.

¿Cómo cerró el dólar hoy 6 de octubre 2023?

El dólar presentó una pérdida frente a una cesta de divisas mundiales este viernes 6 de octubre, tras el informe de empleo en Estados Unidos,que si bien mostró un aumento en contrataciones, también mostró que los salarios se están desacelerando.

¿Cuánto cuesta el dólar en Banco Azteca?

Si estás pensando en cambiar dólares, es mejor que lo hagas informado. El precio de los billetes verdes cerró hoy 6 de octubre en 17.20 a la compra y 18.19 a la venta en las ventanillas bancarias de Banco Azteca.

¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

Los precios del petróleo subieron el viernes 6 de octubre, sin embargo, no tuvieron una buena semana, ya que registraron sus pérdidas semanales más pronunciadas desde marzo.

El precio del petróleo Brent ganó 51 centavos de dólar a 84.58 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) avanzó 48 centavos de dólar a 82.79 billetes verdes por barril.

