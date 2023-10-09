Tormenta tropical “Max” provoca la suspensión de clases; así será el clima este 9 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy lunes 9 de octubre de 2023, en donde se pronostican fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio, ¿se salvarán algunos estados?

De acuerdo al pronóstico del clima, para este lunes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Qué estados se verán afectados por la llegada de la tormenta tropical "Max"?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este lunes 9 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) : Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

: Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Zacatecas, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Zacatecas, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México y Guanajuato.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México y Guanajuato. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Revisa las condiciones #Meteorológicas de esta noche en el sureste del país y la #PenínsulaDeYucatán⬇️ pic.twitter.com/aIWfK0aGSw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2023

¿En qué estados de México habrá altas temperaturas?

Pese a la presencia de fuertes lluvias, el pronóstico de clima en México para hoy 9 de octubre indica que habrá altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, ¿cuáles serán los estados afectados?



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy 9 de octubre?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región y posibles bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde se espera un ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas con intervalos de chubascos



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 20 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Estados donde suspendieron clases por tormentas tropicales

La coordinadora del servicio meteorológico nacional, Alejandra Margarita Méndez, informó que se esperan lluvias intensas y torrenciales, así como el riesgo de oleaje alto debido al potencial ciclón tropical 16-E, por esta razón algunos estados decidieron suspender clases con la finalidad de salvaguardar a los estudiantes. Estos son:



Nayarit

La Paz

Los Cabos

Guerrero

¿Cómo será el clima en Morelos, este lunes?

Un cielo medio nublado y ambiente fresco por la mañana en la región, es como iniciará el clima en Morelos, aunque por la tarde se espera frío y precipitaciones; dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, también, podrían originar reducción de la visibilidad, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos.