¿Persona con discapacidad? Así puedes tramitar tu credencial para votar en las elecciones Tabasco

El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a todos los ciudadanos que tengan alguna discapacidad para que soliciten, en sus domicilios, la credencial para votar anticipadamente en las elecciones federales y locales en Tabasco 2024. ¿Cómo se solicita el plástico?

En 2024 será la primera vez en que se instrumentará el voto anticipado en un Proceso Electoral Concurrente. Esta modalidad, según el INE, busca que las personas en situación de vulnerabilidad "puedan ejercer sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones".

Por este motivo, se estima que los mexicanos con alguna discapacidad puedan solicitar desde su domicilio la credencial y votar para la Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales, así como en las elecciones locales.

Si estás por tramitar tu #CredencialParaVotar ten en cuenta la siguiente información. ➡️ https://t.co/aaNpfmSvB1 pic.twitter.com/VM5RrO90i0 — INE TABASCO (@INE_TABASCO) August 3, 2023

¿Cómo tramitar la credencial para votar en Tabasco si tengo una discapacidad?

El INE establece que las personas con alguna discapacidad que buscan votar en las elecciones Tabasco 2024 pueden iniciar este trámite a través de un familiar o persona de confianza, estos serán quienes acudan al módulo más cercano al domicilio con los siguientes documentos, según sea el caso:



Formato para la atención a las y los ciudadanos imposibilitados físicamente.

Formato para la atención a las y los ciudadanos que por su condición de salud no pueden manifestar, por sus propios medios, su voluntad de realizar alguno de los trámites relacionados con la conformación del Registro Federal de Electores o la entrega de la credencial para votar .

o la entrega de la . Certificado médico original (expedido por alguna institución de salud pública o privada).

Acta de nacimiento original.

Identificación oficial con fotografía original y vigente.

Comprobante de domicilio vigente y no mayor a tres meses.

De acuerdo con el órgano electoral, si el trámite es procedente, acudirá al domicilio en un lapso de 3 días un representante del INE para atender la petición y entregar la credencial para votar. De esta manera, podrán participar en las elecciones Tabasco 2024.

El sitio para identificar, descargar y requisitar la solicitud puede ser consultado aquí.

Más de 10 mil personas han pedido al INE la credencial desde el domicilio

El INE agregó que, según su base de datos, se estima que unas 10 mil 600 personas, principalmente mayores de 65 años, se han registrado para solicitar la credencialización desde el domicilio. Los estados donde más peticiones se han atendido son:



La Ciudad de México.

Jalisco.

Veracruz.

Nuevo León.

Guerrero.

Convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse mediante candidaturas independientes a la Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa para el PEF 2023-2024.

Mas información 👇: https://t.co/wms2GyguM5… pic.twitter.com/ziIqxriGXR — INE TABASCO (@INE_TABASCO) August 2, 2023

"Este número incluye a aquellas ciudadanas y ciudadanos que desde el año 2018 solicitaron su credencial para votar por no poder acudir presencialmente a los Módulos de Atención Ciudadana. Se estima que la cifra crecerá con quienes realicen el trámite antes del 31 de diciembre de este año", concluyó.