Comparece ante Congreso CDMX secretaria de Administración y Finanzas

Ciudad de México. Ante el pleno del Congreso de la CDMX, la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Luz Elena González Escobar, compareció con motivo de la glosa del cuarto informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y aseguró que el manejo de las finanzas públicas ha sido con una fórmula de austeridad.

Durante su intervención ante el pleno del Congreso capitalino, la secretaria Luz Elena González, aseguró que la CDMX se ha recuperado a pesar de enfrentar la crisis sanitaria y económica más complicada de los últimos 100 años.

“Más que ponernos en los zapatos de los ciudadanos, debemos administrar como ciudadanos. Eso implica cuidar el recurso de todos” comentó @LuzElena_GE, titular de @Finanzas_CDMX durante su comparecencia frente al Pleno del #CongresoCDMX. pic.twitter.com/d8O0tJPO8k — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 25, 2022

Señaló que los ejes de actuación han sido expandir los programas sociales, fortalecer la seguridad pública, invertir en infraestructura, así como mejora el sistema de movilidad y de trnasporte.

Gonzáles Escobar aseguró que la CDMX es la ciudad más competitiva del país con el salario promedio más alto y con casi cien mil plazas laborales más que antes de la pandemia.

"No hay indicador económico más relevante de la ciudad que no apunte hacia arriba", señaló.

La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas indicó que de enero a junio de 2022 ingresaron a las arcas públicas 139 mil 829 millones de pesos.

"El gasto eficiente y austero de los decursos públicos ha permitido que entre 2019 y 2022 se hayan direccionado 90 mil 782 millones de pesos a proyectos de inversión pública".

En ronda de réplica, la titular de @Finanzas_CDMX, @LuzElena_GE, afirmó: “Todos los indicadores [económicos] apuntan a la recuperación”. Apostamos a la tecnología, mejoramos los procesos de compra y la correcta recaudación, en favor de la economía popular. pic.twitter.com/garzyhIKck — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 25, 2022

La secretaria de Finanzas dijo que, con la pandemia, la economía de la CDMX tuvo una caída drástica, sin embargo, la funcionaria aseguró que gracias a la creación de 100 mil nuevos empleos y otros indicadores, la capital del país está en plena recuperación de la "crisis".

Respecto a los ingresos, la funcionaria destacó que no se crearon nuevos impuestos para no afectar a los ciudadanos y se optó por modernizar la hacienda pública a través de la digitalización.