Comparecerá ante diputados Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP
Ante la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O explicará el paquete economico 2023 presentado el pasado 8 de septiembre.
Este martes, a las once de la mañana, comparecerá el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, ante la Cámara de Diputados para que explique el paquete economico 2023 presentado el pasado 8 de septiembre.
Ramírez de la O, debe dar los pormenores del presupuesto de más de 8 billones que plantea gastar el gobierno federal el próximo año, así como de la Ley de Ingresos, que prevé la recaudación de impuestos y servicios federales.
También Rogelio Ramírez de la O dará a conocer las proyecciones macroeconomicas de crecimiento, inflación y tipo de cambio, entre otras, que pronostican las autoridades hacendarías.
En la comparecencia las siete políticas de la Cámara de Diputados fijarán posturas y realizarán cuestionamientis al titular de Hacienda.
¿Cuál es el formato de la comparecencia ante diputados?
El formato de la comparecencia será:
- Presentación a cargo del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O hasta por 45 minutos, en la cual deberá referirse al Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la López Obrador específicamente a la materia económica, así como al Paquete Económico para 2023.
- Enseguida, habrá una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, hasta por 10 minutos en orden creciente, es decir PRD, MC, PT, PVEM, PRI, PAN y Morena.
- Después, dos rondas para preguntas, respuestas y réplicas de los grupos parlamentarios; La pregunta será hasta por 3 minutos, la respuesta del secretario hasta por 5 minutos y la réplica por 3 minutos.