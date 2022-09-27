Comparecerá ante diputados Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP

Este martes, a las once de la mañana, comparecerá el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, ante la Cámara de Diputados para que explique el paquete economico 2023 presentado el pasado 8 de septiembre.

Ramírez de la O, debe dar los pormenores del presupuesto de más de 8 billones que plantea gastar el gobierno federal el próximo año, así como de la Ley de Ingresos, que prevé la recaudación de impuestos y servicios federales.

También Rogelio Ramírez de la O dará a conocer las proyecciones macroeconomicas de crecimiento, inflación y tipo de cambio, entre otras, que pronostican las autoridades hacendarías.

En la comparecencia las siete políticas de la Cámara de Diputados fijarán posturas y realizarán cuestionamientis al titular de Hacienda.

¿Cuál es el formato de la comparecencia ante diputados?

El formato de la comparecencia será:



Presentación a cargo del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O hasta por 45 minutos, en la cual deberá referirse al Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la López Obrador específicamente a la materia económica, así como al Paquete Económico para 2023.

Enseguida, habrá una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, hasta por 10 minutos en orden creciente, es decir PRD, MC, PT, PVEM, PRI, PAN y Morena.