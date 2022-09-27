Inicia comparecencia del secretario de Hacienda en Cámara de Diputados

Ciudad de México. Con retraso de más de 2 horas inicia la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ante la Cámara de Diputados para explicar los detalles del paquete económico de 2023.

El funcionario tuvo que esperar a que los líderes de las siete bancadas en San Lázaro primero resolvieran en privado sus diferencias, luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel acuso injerencia del Ejecutivo y pidió respeto al presidente López Obrador a la labor de los legisladores.

El titular de Hacienda tuvo que esperar en un salón contiguo más de 2 horas para ser llamado ante el pleno donde rindió la protesta de ley de decir la verdad.

Ramírez de la O debe explicar el destino que tendrán más de 8 billones de pesos que plantea gastar el gobierno federal el próximo año, así como detallar la Ley de Ingresos, que prevé la recaudación de impuestos y servicios federales, además de las proyecciones macroeconómicas que se esperan para el próximo año.