Cancelan comparecencia de titular de Segob en la Cámara de Diputados

Ciudad de México. Por tercera ocasión se suspendió la comparecencia del secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, ante la Cámara de Diputados, prevista para este martes.

Todo indica que esto es debido al atorón de la minuta del paquete de reformas electorales en leyes secundarias en el Senado de la Republica.

Estaba prevista para la sesión de este martes el titular de la Segob rindiera cuentas ante el pleno de los 500 diputados, pero hoy la Junta de Coordinación Política de San Lázaro anuncio su cancelación.

Hasta ahora no hay una nueva fecha para que Adán Augusto López comparezca ante la Cámara de Diputados con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del presidente López Obrador.

De manera inicial el secretario de Gobernación fue citado a comparecer el pasado 25 de octubre, pero por cuestiones de agenda se canceló.