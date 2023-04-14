Aprueban comparecencias de titulares de alcaldías en CDMX
Se prevé que las comparecencias de las alcaldías comiencen el próximo 8 de mayo, con el objetivo de informar acerca de la administración de cada gobierno.
El Congreso de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que se aprobaron las comisiones unidas, comparecencias de titulares de alcaldías, por lo que las alcaldesas y los alcaldes deberán, por lo menos, abordar 15 temas del estado que guarda la alcaldía y sus acciones de gobierno.
Por su parte, la diputada María de Lourdes González Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, precisó que, de acuerdo con las leyes vigentes, las alcaldesas y los alcaldes están obligados a rendir un informe anual de labores, con el fin de fortalecer el principio democrático de rendición de cuentas.
📌 Aprueban comisiones unidas comparecencias de titulares de alcaldías.— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) April 14, 2023
▪️ La información que presenten las alcaldesas y los alcaldes por lo menos deberán abordar 15 temas del estado que guarda la alcaldía y sus acciones de gobierno.
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¿Cuándo comenzarán las comparecencias de las alcaldías en CDMX?
El acuerdo para el inicio de las comparecencias de titulares de las alcaldías de la CDMX será el próximo 8 de mayo a las 10:30 horas; el de Cuajimalpa de Morelos a las 12:30 horas y la alcaldesa de Cuauhtémoc a las 14:30 horas. Por otro lado, en Coyoacán se presentarán el 12 de mayo a las 10:30 horas; el de Cuajimalpa de Morelos a las 12:30 horas y la alcaldesa de Cuauhtémoc a las 14:30 horas.
El 17 de mayo a las 10:30 horas asistirá el alcalde en Gustavo A. Madero; a las 12:30 horas el titular de Iztacalco y a las 14:30 horas la representante de Iztapalapa. El 19 de mayo se presentarán l alcalde en Magdalena Contreras a las 10:30 horas, el titular en Miguel Hidalgo a las 12:30 horas y a las 14:30 horas, la alcaldesa de Milpa Alta.
Finalmente, el 22 de mayo asistirán los titulares de las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, en los horarios de 10:30, 12:30, 14:30 y 16:30 horas, respectivamente.
¿Sobre qué temas hablarán en las comparecencias de la CDMX?
Las y los titulares de las 16 alcaldías abordarán temas como:
- Desarrollo económico;
- Inclusión y bienestar social;
- Obras de infraestructura urbana y rural;
- Verificaciones administrativas, acciones en materia de protección civil;
- Derechos humanos;
- Equidad de género y perspectiva de género;
- Áreas de atención ciudadana
- Acciones previstas en materia de transparencia y combate a la corrupción;
- Seguridad ciudadana, programa de gobierno;
- Cultura, asuntos laborales, trabajo y previsión social;
- Deporte y actividades de atención y prevención, de abandono y maltrato de mascotas y animales de compañía.
Finalmente, Ricardo Rubio Torres, diputado por parte del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que tras concluir el tiempo de respuesta a cargo de cada alcaldesa o alcalde, se podrá hacer un uso de la réplica hasta por tres minutos.