Aprueban comparecencias de titulares de alcaldías en CDMX

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que se aprobaron las comisiones unidas, comparecencias de titulares de alcaldías, por lo que las alcaldesas y los alcaldes deberán, por lo menos, abordar 15 temas del estado que guarda la alcaldía y sus acciones de gobierno.

Por su parte, la diputada María de Lourdes González Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, precisó que, de acuerdo con las leyes vigentes, las alcaldesas y los alcaldes están obligados a rendir un informe anual de labores, con el fin de fortalecer el principio democrático de rendición de cuentas.

📌 Aprueban comisiones unidas comparecencias de titulares de alcaldías.



▪️ La información que presenten las alcaldesas y los alcaldes por lo menos deberán abordar 15 temas del estado que guarda la alcaldía y sus acciones de gobierno.



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¿Cuándo comenzarán las comparecencias de las alcaldías en CDMX?

El acuerdo para el inicio de las comparecencias de titulares de las alcaldías de la CDMX será el próximo 8 de mayo a las 10:30 horas; el de Cuajimalpa de Morelos a las 12:30 horas y la alcaldesa de Cuauhtémoc a las 14:30 horas. Por otro lado, en Coyoacán se presentarán el 12 de mayo a las 10:30 horas; el de Cuajimalpa de Morelos a las 12:30 horas y la alcaldesa de Cuauhtémoc a las 14:30 horas.

El 17 de mayo a las 10:30 horas asistirá el alcalde en Gustavo A. Madero; a las 12:30 horas el titular de Iztacalco y a las 14:30 horas la representante de Iztapalapa. El 19 de mayo se presentarán l alcalde en Magdalena Contreras a las 10:30 horas, el titular en Miguel Hidalgo a las 12:30 horas y a las 14:30 horas, la alcaldesa de Milpa Alta.

Finalmente, el 22 de mayo asistirán los titulares de las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, en los horarios de 10:30, 12:30, 14:30 y 16:30 horas, respectivamente.

¿Sobre qué temas hablarán en las comparecencias de la CDMX?

Las y los titulares de las 16 alcaldías abordarán temas como:



Desarrollo económico;

Inclusión y bienestar social;

Obras de infraestructura urbana y rural;

Verificaciones administrativas, acciones en materia de protección civil;

Derechos humanos;

Equidad de género y perspectiva de género;

Áreas de atención ciudadana

Acciones previstas en materia de transparencia y combate a la corrupción;

Seguridad ciudadana, programa de gobierno;

Cultura, asuntos laborales, trabajo y previsión social;

Deporte y actividades de atención y prevención, de abandono y maltrato de mascotas y animales de compañía.

Finalmente, Ricardo Rubio Torres, diputado por parte del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que tras concluir el tiempo de respuesta a cargo de cada alcaldesa o alcalde, se podrá hacer un uso de la réplica hasta por tres minutos.