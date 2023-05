Comparecerán funcionarios de salud, entre ellos los del Insabi

Con el voto de 23 favor, 3 contra y 1 abstención, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, acordó llamar a comparecer a cuatro funcionarios del sector salud del gobierno federal, entre ellos, figura Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, próximo a desaparecer.

Quieren que antes de que desaparezca, rinda cuentas claras, sobre el maneo del dinero que se le destino en los 3 años de su operación. En 2023 los recursos ascendieron a más de 111 mil millones de pesos.

“Hay que recordar que hay subejercicios, esto ya se ha señalado en la Comisión de Vigilancia y Auditoria Superior, la realidad es que los diputados tienen inquietudes en relación a al ejercicio de los recursos del Fonsabi, a donde fueron estos recursos, como se destinaron, como se invirtieron, cuantos medicamentos se compraron. También cuántos bienes se transfieren, cuantos pasivos, activos, hay incertidumbre de proveedores de farmacéuticas, proveedores que brindan servicio al Insabi que no saben qué va a pasar con esto”, señaló Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de San Lázaro.

Falta concretar fecha de comparecencias

También comparecerán ante diputados de la Comisión de Salud los titulares del:

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella.

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, Alejandro Svarch Pérez.

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán.

Solo falta concretar la fecha, pero no descartan que la comparecencia conjunta sea la próxima semana, antes de que se publique el decreto que desaparece el Insabi.

“En caso de que esta reforma s e publicaría en corto tiempo en dos o 3 días seria inoperante porque ya no vendría en su calidad de director, sería un ex funcionario. Al extinguirse el Insabi el dejaría de ser director de Insabi, pero también podría ser que si desarrollamos la comparecencia y todavía no se publica la reforma el seguirá teniendo la responsabilidad jurídica de responder a esta Cámara de Diputados”, sostuvo el legislador.