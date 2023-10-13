Comunidad sobrevive comiendo cocos tras el paso de tormenta tropical “Max"; tiendas no tienen insumos

Comiendo cocos, así han sobrevivido los últimos días, habitantes de la comunidad “El Carrizal” en Técpan de Galeana, Guerrero, tras el paso de la tormenta tropical “Max”.

Tras un desplome de parte de la carretera, quedaron incomunicados; ya no hay comida, el agua empieza a escasear y con sus propias manos, con piedras, palos, tablas y costales de arena, los pobladores, unidos, han tratado de improvisar un paso provisional, al menos para sacar a los enfermos que necesitan atención médica en esta comunidad.

El centro de la Tormenta tropical “Max” tocó tierra hace unos días (el 9 de octubre) poco después de las 12:00 horas en Petatlán, Guerrero, por lo que las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomendaron a los pobladores no arriesgar su vida y no cruzar corrientes ni cuerpos de agua.

Paso dela tormenta tropical “Max” dejó zonas incomunicadas

El paso de esta tormenta tropical dejó también a cientos de personas incomunicadas y sin energía eléctrica en el poblado de Puerto Vicente. El Ejército y la Marina buscaron brindar apoyo a los damnificados.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes 13 de octubre de 2023 se esperan lluvias en gran parte de México. En el sur del país, se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como muy fuertes en Guerrero y Oaxaca. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Por otra parte, el frente frío número 6 se extenderá sobre el norte de México, provocando chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de 60 a 70 km/h con posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La masa de aire frío asociada al frente propiciará un refrescamiento de las temperaturas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Sonora y Chihuahua. En la mayor parte de la República Mexicana se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Consejos para evitar accidentes

Ante las condiciones climáticas adversas, el SMN recomienda a la población:

Evitar viajar en carreteras durante las tormentas.

Si es necesario salir, acatar las indicaciones de las autoridades.

Manejar con precaución y respetar los señalamientos.

Mantenerse informado sobre el pronóstico del clima.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este viernes 13?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica un ambiente fresco a frío por la mañana, con bancos de niebla y cielo parcialmente nublado. Por la tarde, se espera cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos, que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.