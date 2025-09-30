Veracruz y Chiapas en alerta máxima por lluvias puntuales intensas esta noche

Este martes 30 de septiembre, el territorio nacional enfrenta un escenario climático de extremos. Mientras la Onda Tropical Núm. 35 y la vaguada monzónica generan una fuerte amenaza de lluvias intensas a torrenciales en el sureste del país, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente de cálido a sofocante con temperaturas de hasta 40 °C en al menos diez estados del norte y la costa del Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, ha emitido una advertencia sobre la interacción de tres sistemas que dominarán el pronóstico del tiempo en las próximas horas: la onda tropical, una baja presión en el Golfo de México y la vaguada monzónica muy próxima a las costas del Pacífico Sur. En Fuerza Informativa Azteca (FIA), te detallamos el mapa completo de los estados que serán más afectados.

Lluvias de intensas a torrenciales: El impacto de la Onda Tropical 35

La combinación de estos fenómenos meteorológicos generará una importante concentración de humedad, resultando en lluvias de diversas intensidades, la mayoría acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría ocasionar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones.

Continúa informado sobre las condiciones del tiempo para las siguientes horas y mañana en #México con nuestro #VideoPronóstico vespertino.



¡Excelente tarde! 😆 pic.twitter.com/IfrzEBH847 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2025

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chiapas

Veracruz

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) y chubascos

Puebla

Tlaxcala

Tamaulipas (chubascos)

San Luis Potosí (chubascos)

El otro extremo: Onda de calor con temperaturas de hasta 40 °C

Pese al pronóstico de lluvias en gran parte del territorio, el calor no dará tregua. Se mantendrá un ambiente vespertino de cálido a muy caluroso, especialmente en las regiones del noroeste, norte y occidente del país.

Estados con temperaturas máximas de 35 a 40 °C

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #Michoacán, #Sonora y #Sinalos. En el gráfico, las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados. Más información en ⬇️https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/Uj4jkc1qcu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2025

¿Qué otros estados tendrán chubascos y lluvias fuertes?

El ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, el Pacífico y el Golfo de México, originará condiciones para chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, aunque de menor intensidad que en el sureste, en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional. Se recomienda a la población de estas áreas mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.

En las próximas horas, se esperan #Chubascos con #Lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte y centro del país, incluida la #CDMX y el #EdoMéx.



Todos los detalles en los gráficos ⬇️ pic.twitter.com/PueBwNOUMp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2025

Recomendaciones ante el pronóstico del tiempo en México

Ante estas condiciones climáticas adversas, las autoridades recomiendan tomar precauciones:

