Caos en concierto de Bad Bunny se repite en otros países

El pasado viernes, se generó todo un caos a las afueras del Estadio Azteca previo al concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México; no obstante, otros países pasaron por lo mismo.

Antes de llegar al Estadio Azteca, Bad Bunny se presentó en Colombia, Paraguay y Perú, donde al igual que en México, miles de fanáticos no pudieron entrar por el mismo motivo: boletos clonados.

En los otros países latinos también se quejaron por la venta de boletos caros y falsos. Comenzó el show y muchos de los fans se quedaron sin ver al “Conejo Malo”.

En un intento por entrar al concierto de Bad Bunny, algunos treparon muros, intentaron dar portazo en los recintos donde se llevaba a cabo el concierto, pero todo fue en vano, simplemente no lograron ingresar.

