El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló cuándo será el concierto de Christian Nodal en el Zócalo capitalino.

Durante la mañanera de hoy, AMLO explicó que antes de confirmar la fecha se le consultará a su ex pareja del cantante regional, Belinda, pues existe un aprecio hacia la también cantante pop.

#EnLaMañanera | Christian Nodal podría cantar este primero de diciembre en el #Zócalo de Ciudad de México aunque falta el visto bueno de Belinda según el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/rwA6D0jBoh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

Luego del concierto del grupo Firme en el Zócalo, AMLO dio a conocer que buscaría que Nodal y Belinda limaran asperezas y cantaran en la plaza.

“Nada más que estaba yo informándome que era compañero de Belinda, pero ya no. ¿No están peleados? No vaya a ser un desaire a Belinda. A lo mejor los juntamos a los dos. Muy bien y adelante”, dijo en aquella mañanera.

Ahora, AMLO aseguró que por aprecio a Belinda le consultarán la fecha en que se haría el concierto de Christian Nodal

Concierto de Christian Nodal en el Zócalo sería gratuito

El Presidente aseguró que el concierto del intérprete no costará ningún peso a los asistentes pues aseguró que así se comprometió el cantante.

AMLO dijo que el concierto de Christian Nodal podría ser el 1 de diciembre, cuando se cumplen cuatro años de que tomó posesión del cargo, aunque podría ser otra fecha.

Sin embargo, el mandatario pidió que cualquiera que sea la fecha se le podría consultar a la ex pareja de Nodal, Belinda, para que acuda también al Zócalo o dé su opinión sobre el concierto.

"Para ver si lo invitamos ya dijo que no va a cobrar, ¿eh? Entonces para el Zócalo, podría ser el 1 de diciembre que cumplimos cuatro años o cualquier otro día, nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, porque ella se portó con nosotros muy bien, a lo mejor, yo la invito, pero si no puede asistir, que nos dé su opinión, porque si ella está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nodal", ordenó el Presidente.