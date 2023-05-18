Responsable de atentado terrorista en Nueva York fue condenado a 260 años de prisión

Sayfullo Saipov fue condenado a 260 años de prisión por haber asesinado a ocho personas en un atentado terrorista el 31 de octubre de 2017 en Manhattan. El extremista islámico utilizó un camión rentado para atropellar a peatones y ciclistas en un bici carril.

El jurado sentenció a Saipov a ocho cadenas perpetuas, una por cada víctima, lo que suma 260 años de cárcel. El condenado Sayfullo, durante el procedimiento judicial, justificó sus crímenes sin mostrar algún tipo de resentimiento.

Según la justicia, su condena no tiene libertad condicional pese a que fue declarado culpable en enero del presente año por los cargos de asesinato y terrorismo.

Según la investigación, Saipov utilizó un camión de alquiler de Home Depot para acorralar a la gente en un camino junto al río Hudson, en el West Side de Manhattan. Tenía la esperanza de que el ataque le ayudaría a ganar la membresía en el Estado Islámico. Estados Unidos considera a ISIS como una organización terrorista.

12 personas más resultaron heridas en aquel atentado terrorista que cometió el criminal condenado.

JUST IN: Sayfullo Saipov has been found guilty of murder for using a rented truck to fatally strike eight people on a New York City bike path in 2017, in what marked the deadliest terrorist attack New York had seen since 9/11. https://t.co/aAItCoHaNA — CNN (@CNN) January 26, 2023

¿Qué dijeron las familias de las víctimas del criminal condenado?

La madre de un neoyorquino asesinado dijo en el tribunal que ningún castigo impuesto al atacante podría compararse a su dolor pese al tiempo que fue condenado en prisión.

“Este malvado asesino ha destruido tantas vidas.” Mónica Missio / Madre de una de las víctimas

Mónica Missio fue una de las más de 20 víctimas y familiares que hablaron antes de que el juez de distrito Vernon Broderick haya condenado formalmente a Saipov, de 35 años. La cadena perpetua se impuso automáticamente después de que el jurado no llegara a un acuerdo sobre si Saipov debía recibir la pena de muerte.

Rachel Pharn, que sobrevivió al ataque del criminal condenado Saipov, dijo que quería saber qué había motivado a Saipov. Añadió que podía perdonarle lo que le hizo pero que no podría perdonarle todo el dolor que ha causado a su alrededor.

Dirigiéndose al tribunal antes de la sentencia, un Saipov impenitente pareció alabar al Estado Islámico y sugirió que sus víctimas sufrían menos que los musulmanes de todo el mundo.

“Estuve aquí en el tribunal durante los tres meses que duró el juicio, y vi y escuché a las víctimas, familiares y amigos. El tribunal se llenaba con las lágrimas y la sangre de la población musulmana”. Sayfullo Saipov / Criminal condenado a 260 años de prisión

Muchos de los muertos o heridos en el atentado a manos del condenado criminal eran ciudadanos extranjeros que visitaban Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos. La mayoría de las personas que intervinieron en la audiencia viajaban desde Argentina y Bélgica.

Se espera que sea alojado en el centro Supermax de Colorado, la prisión federal estadounidense más segura, donde deberá pasar 22 o 23 horas al día solo en una celda con una cama de hormigón.

El caso de Saipov fue el primer juicio federal con pena de muerte desde que el presidente demócrata Joe Biden asumió el cargo en 2021. Biden se había comprometido durante su candidatura a abolir la pena de muerte en casos federales.