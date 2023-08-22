Dentista es condenado a cadena perpetua por matar a su esposa en viaje de cacería

Lawrence Rudolph, un dentista estadounidense, fue sentenciado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de asesinar a su esposa, Bianca, cuando recorrían un safari de cacería en Zambia, en el continente africano.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Colorado informó que Rudolph disparó a su esposa en el corazón con una escopeta calibre 12 durante el último día del viaje. Al reportar la muerte, el dentista estadounidense planeó que todo luciera como un accidente.

Al volver a Estados Unidos, Lawrence Rudolph presentó reclamos fraudulentos sobre nueve pólizas de seguro de vida para cobrar 4 millones 877 mil 744 dólares ante distintas compañías por la muerte de Bianca.

Compartían pasión por la cacería y la asesinó

Los fiscales que investigaron el caso encontraron que Lawrence Rudolph y su esposa compartían la pasión por la cacería. Por esta razón viajaron a Zambia en 2016, donde pretendían agregar animales a su "colección".

“This result shows that no matter how much money, prestige, or power you have, you will be held accountable for your crimes."



-- U.S. Attorney Cole Finegan.



Lawrence Rudolph Sentenced to Life in Federal Prison for Murdering His Wife in Zambia https://t.co/VllAXAOa4t — U.S. Attorney for the District of Colorado (@USAO_CO) August 21, 2023

El último día, cuando Bianca Rudolph estaba guardando sus cosas para regresar a Estados Unidos, recibió el impacto de la escopeta calibre 12 en su cabaña al interior del Parque Nacional Kafue, una reserva estatal ubicada al sur de Zambia, considerada como una de las más grandes del mundo.

De acuerdo con el dentista estadounidense, escuchó el disparo cuando supuestamente estaba en el baño y al salir confirmó que su esposa Bianca estaba muerta. Inclusive, afirmó que encontró sangre en el suelo y se comunicó con las autoridades locales para reportar el "hallazgo".

Le dictan cadena perpetua y multa por fraude

La investigación permitió confirmar que Lawrence Rudolph disparó con el fin de matar a su esposa y cobrar millones de dólares en pólizas de seguro de vida, las cuales gastaría a su regreso a los Estados Unidos.

“El acusado en este caso pensó que podía asesinar a su esposa en el extranjero y salirse con la suya. Se equivocó y ahora será responsable de sus acciones gracias a la búsqueda incesante de justicia por parte de los hombres y mujeres dedicados del FBI, el Departamento de Justicia y la familia de Bianca Rudolph, que nunca perdió la fe en el sistema judicial”, declaró un agente especial del FBI.

El dentista estadounidense también fue condenado a pagar los 4 millones 877 mil 744 en restitución y una multa por 2 millones de dólares tras defraudar a las compañías de seguros.