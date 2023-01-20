Condenan a 8 años de cárcel a hombre que decapitó a su esposa en Irán

Autoridades de Irán condenaron a ocho años de cárcel al hombre que decapitó a su esposa de 17 años de edad en febrero del 2022, lo que desató críticas por la indulgencia de la condena.

Massoud Setayesh, portavoz del Poder Judicial en Irán, indicó que el hombre fue condenado acusado de homicidio doloso, agresión intencional y alteración del orden público, y el hermano del asesino fue declarado culpable de colaborar en un homicidio doloso.

Setayesh explicó que no se le dio pena de muerte al hombre porque la familia de la víctima le otorgó el perdón, por lo que solo lo condenaron a ocho años de cárcel y a su hermano a 45 meses de prisión.

En redes sociales se quejaron porque la cineasta Mozghan recibió una condena más severa por quitarse el velo, ya que a ella le dieron 10 años de prisión.

See the beautiful smile of Mona heydari a 17 yr old girl who was beheaded by her husband yesterday.

She was a victim of forced marriage at the age of 12 & she had a 3 yr old boy.

This is how living under sharia laws looks like in Iran.

My heart is broken#LetUsTalk@FSeifikaran https://t.co/JhABwJgG67 pic.twitter.com/Hj0qHU9DnG — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 6, 2022

Hombre decapita a su esposa en Irán

En febrero del 2022 un hombre decapitó a su esposa de 17 años de edad y después paseó con la cabeza por las calles de Irán y con el cuchillo con el que cometió el delito en la otra mano.

El hermano del agresor ayudó a cometer el delito, según informaron las autoridades. El momento en que el hombre salió a las calles con la cabeza de su esposa fue captado por algún transeúnte y después se compartió en redes sociales.

Posteriormente, las autoridades de Irán detuvieron al asesino y a su hermano, quienes este viernes recibieron sentencia por el delito que cometieron.

La joven fue víctima de matrimonio infantil y huyó a Turquía para escapar de su marido; sin embargo, el hombre la encontró, la llevó de vuelta a su país y la asesinó.

El policía Sohrab Hosseinnejad declaró para un periódico local que los dos acusado confesaron el asesinato de la esposa durante su comparecencia ante las autoridades del país y declararon que cometieron el crimen por “problemas familiares”.