En China el conductor de una BMW atropelló a varios peatones que cruzaban una calle en la ciudad de Guangzhou, el saldo fue de al menos cinco muertos y 13 heridos.

Las causas del atropellamiento masivo aún se desconoce; el conductor, de 22 años de edad, se dio a la fuga tras el incidente, sin embargo, fue detenido más adelante y puesto bajo custodia policial, según informaron agencias de noticias en China.

Algunos testigos detallaron para medios locales que el conductor iba en un BMW negro a exceso de velocidad cuando arrolló a los peatones en un cruce cerca de la Zhengjia Plaza.

🚨GRAPHIC VIDEO: 5 dead, 13 injured after BMW driver runs people over in Guangzhou City, Chinapic.twitter.com/mCh9tIVj1G — Breaking News (@NewsJunkieBreak) January 11, 2023

Cómo fue el atropellamiento masivo en China

En redes sociales se viralizó el momento en que el conductor atropelló a varios peatones. En las imágenes, se puede ver como el auto iba a toda velocidad, se pasó un alto y atropelló a una persona que salió volando.

Se ha producido un atropello múltiple en Guangzhou. Un veinteañero de clase acomodada conduciendo un SUV BMW ha matado al menos a cinco personas y herido a 13. Se desconoce aún por qué. (Atención, vídeo gráfico).pic.twitter.com/oxw29RzXwO — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) January 11, 2023

El vehículo continuó con su curso, más adelante, en otro cruce donde transitaba más gente, hizo lo mismo. El sujeto del BMW arrolló a decenas de personas provocando en total la muerte de al menos cinco y dejando heridos a otras 13.

Lo que siguió después fue confusión, algunos heridos intentaron levantarse, varias personas estaban tiradas en el piso, en los videos se pudo escuchar a los lesionados gritando, mientras algunos testigos intentaban ayudar.

Instantes después llegaron los servicios de emergencia para atender el atropellamiento, cubrieron los cuerpos de los peatones que perdieron la vida y a los heridos los trasladaron a hospitales para ser atendidos.

