VIDEO: Conductor atropella peatones en China; hay 5 muertos y 13 heridos
El conductor de un auto BMW atropelló a decenas de peatones en una calle de la ciudad Guangzhou, en China; hay al menos cinco muertos y 13 heridos.
En China el conductor de una BMW atropelló a varios peatones que cruzaban una calle en la ciudad de Guangzhou, el saldo fue de al menos cinco muertos y 13 heridos.
Las causas del atropellamiento masivo aún se desconoce; el conductor, de 22 años de edad, se dio a la fuga tras el incidente, sin embargo, fue detenido más adelante y puesto bajo custodia policial, según informaron agencias de noticias en China.
Algunos testigos detallaron para medios locales que el conductor iba en un BMW negro a exceso de velocidad cuando arrolló a los peatones en un cruce cerca de la Zhengjia Plaza.
🚨GRAPHIC VIDEO: 5 dead, 13 injured after BMW driver runs people over in Guangzhou City, Chinapic.twitter.com/mCh9tIVj1G— Breaking News (@NewsJunkieBreak) January 11, 2023
Cómo fue el atropellamiento masivo en China
En redes sociales se viralizó el momento en que el conductor atropelló a varios peatones. En las imágenes, se puede ver como el auto iba a toda velocidad, se pasó un alto y atropelló a una persona que salió volando.
Se ha producido un atropello múltiple en Guangzhou. Un veinteañero de clase acomodada conduciendo un SUV BMW ha matado al menos a cinco personas y herido a 13. Se desconoce aún por qué. (Atención, vídeo gráfico).pic.twitter.com/oxw29RzXwO— Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) January 11, 2023
El vehículo continuó con su curso, más adelante, en otro cruce donde transitaba más gente, hizo lo mismo. El sujeto del BMW arrolló a decenas de personas provocando en total la muerte de al menos cinco y dejando heridos a otras 13.
Lo que siguió después fue confusión, algunos heridos intentaron levantarse, varias personas estaban tiradas en el piso, en los videos se pudo escuchar a los lesionados gritando, mientras algunos testigos intentaban ayudar.
Instantes después llegaron los servicios de emergencia para atender el atropellamiento, cubrieron los cuerpos de los peatones que perdieron la vida y a los heridos los trasladaron a hospitales para ser atendidos.