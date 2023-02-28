VIDEO: Conductor de autobús atropella a un abuelito en Brasil

Un abuelito fue atropellado mientras se bajaba de un autobús en el barrio de Tremembé, en la Zona Norte de São Paulo en Brasil. El conductor de la unidad de transporte se arrancó súbitamente por una discusión con el adulto mayor acerca del uso del cubrebocas.

El lamentable hecho ocurrió durante la tarde del pasado domingo (26 de febrero de 2023), pero las indignantes imágenes recién se hicieron virales en redes sociales. Se trata del quinto caso de este tipo que se registra en la capital en lo que va de este año.

Conforme a testigos, el conductor del autobús le impidió al abuelito salir de la unidad de transporte después de haberse enfrascado en una discusión.

Dalcy Cangussu, el abuelito de 73 años, habría criticado al conductor por no utilizar cubrebocas, que desde noviembre del año 2022, es obligatorio en el transporte público en el estado de São Paulo en Brasil. El conductor le impidió salir del autobús debido a la crítica de parte del abuelito.

En las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, se puede apreciar que la puerta se cierra cuando Dalcy (el abuelito) intenta bajar, por lo que este pierde el equilibrio y cae sobre la calle para inmediatamente después ser atropellado por el conductor del autobús que súbitamente se arrancó.

Um idoso foi identificado como Dalcy Cangussu, de 73 anos, foi atropelado por um motorista de ônibus após uma discussão por causa de uma máscara no queixo. pic.twitter.com/SVwe4t7DsQ — Portal Amazonas Digital (@portalamdigital) February 27, 2023

Chofer atropella abuelito tras alegado por cubrebocas en Sao Paulo

A la policía de São Paulo en Brasil, el conductor del autobús, un hombre de 51 años, les dijo que no se dio cuenta acerca de que el abuelito había sido atropellado, pero que regresó al lugar del accidente. Se le sometió a la prueba del alcoholímetro, la cual resultó negativa a la presencia de alcohol.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP de Brasil) señaló que el caso fue registrado en la comisaría de Jaçanã, como lesiones corporales culposas.

En un comunicado, SPTrans, responsable de la gestión del sistema de transporte público en São Paulo, Brasil, informó que se exigió una aclaración a la empresa Sambaíba que retiró al conductor. Sambaíba será multada porque no notificó al gerente acerca del hecho dentro un tiempo especificado.

Dalcy Cangussu, de 73 años, está hospitalizado en el Hospital São Luiz Gonzaga con heridas graves en las piernas.