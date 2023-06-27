Auto cae desde el tercer piso de un edificio hasta una alberca

Un conductor perdió el control de su auto cuando lo estacionaba, el vehículo cayó desde el tercer piso del edificio hasta la zona de alberca, por fortuna no había nadie en el lugar al momento del accidente.

El incidente ocurrió en un edificio de Medellín, Colombia, hasta donde llegaron servicios de emergencia para atender al conductor, quien quedó inconsciente debido al golpe; sin embargo, después de unos minutos lo reanimaron y trasladaron a un hospital.

En redes sociales circuló un video de los momentos después del accidente, en él se pudo ver los daños que el auto causó a la alberca del edificio y cómo el coche quedó prácticamente deshecho.

Auto cae desde un tercer piso en Medellín

El auto tenía todos los vidrios rotos, una puerta rota y gran parte de la lámina sumida debido al impacto, además una de las llantas traseras quedó en la alberca. En otras imágenes se ve a los servicios de emergencia trasladando al conductor en camilla al hospital.

El causante del accidente fue un hombre de la tercera edad, afortunadamente se encuentra fuera de peligro, éste estaba acompañado de su hijo, quien descendió del coche antes de que se cayera del tercer piso.

Debido al ruido que causó la caída del coche, los vecinos salieron de sus casas para ayudar al hombre, ellos dieron los primeros auxilias al sujeto hasta que llegaron los paramédicos para trasladarlo al nosocomio.

Tras el accidente, la piscina fue cerrada por las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes, por lo que pidieron a los habitantes no acercarse hasta que el carro fuera retirado del lugar.

Las policía de Medellín ya investiga las causas del accidente y si el hombre de la tercera edad sufrió algún problema de salud que provocara que perdiera el control el coche y éste saliera volando desde el tercer piso.

