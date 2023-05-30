VIDEO: Conductor de transporte protagoniza tiroteo con pasajero al interior de camión en Charlotte

Un conductor y pasajero protagonizaron un tiroteo dentro de un camión del transporte público de la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte, el video captó el momento del violento enfrentamiento.

Un conductor y pasajero se enfrentaron a tiros al interior de un camión del transporte público en calles de Charlotte, Carolina del Norte en Estados Unidos. Conductor y pasajero resultaron heridos. El incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad instaladas en la unidad de transporte público.

Sucedió a principios del mes de mayo en Charlotte justo cuando se registró una discusión entre el conductor del camión de transporte público y un pasajero, que terminó en un tiroteo. Las versiones señalan que el pasajero le exigía al conductor de la unidad que detuviera el camión para poder bajar.

Sin embargo, el conductor del camión insistió en que se detendría pero en la siguiente parada autorizada. De acuerdo con el informe del sistema de transporte público de la ciudad de Charlotte, después de discutir durante cerca de dos minutos, el pasajero desenfundó un arma de fuego e inmediatamente el conductor hizo lo mismo.

Argument turns into shootout between bus drive, passenger.

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CHARLOTTE, N.C. — Surveillance video released Friday by the Charlotte Area Transit System shows the May 18 shooting aboard a CATS bus between the driver and a passenger.⁰-⁰The shooting occurred after the passenger,… pic.twitter.com/fDDRDRhq2A — Crazy Hood Vids (@crazyhoodvids) May 29, 2023

Conductor y pasajero abrieron fuego al interior de un camión en pleno movimiento

El vocero de la compañía de transporte ha señalado que aún no está claro quién disparó primero. El pasajero, identificado por las autoridades como Omarri Shariff Tobias, terminó con un impacto de bala en el abdomen, mientras que el conductor, llamado David Fullard recibió un disparo en el brazo.

De acuerdo con el comunicado del sistema de transporte público, ambos se encuentran en condición estable y se espera que se recuperen.

Charlotte, NC shooting on CATS bus.

Driver defended himself & passengers. Driver #DavidFullard was fired bc Company policy prohibited all employees from having weapons.

Shooter #OmarriShariffTobias has 5 arrest in 3 years. Prohibitive Person???



Semper Fi pic.twitter.com/CROBHNeGKE — Eddy Gilley🇺🇲 (@EddyGilley) May 28, 2023

Conductor no siguió el protocolo adecuado: Sistema de Tránsito del Área de Charlotte

Otros dos pasajeros que viajaban en el transporte resultaron ilesos. La policía de Charlotte ha informado que el pasajero fue acusado, entre otras cosas, de agresiones con un arma mortal infligiendo lesiones graves y de portar un arma de fuego oculta.

Aún no está claro si se presentarán cargos en contra del conductor, que fue despedido por su empleador. El abogado que lo representa señaló que los conductores están expuestos al peligro y que es de esperarse que tengan cómo defenderse.

El CEO interino del sistema de transporte público de Charlotte aseguró que entiende que las personas tienen el derecho a protegerse, pero consideró que, a su juicio, el tiroteo pudo haberse evitado.

¿Cuántos tiroteos ha habido en Estados Unidos en 2023?

Estados Unidos se encuentrta en rumbo a batir el récord anual de tiroteos: ya van 199 en el año 2023. Cabe recordar que el umbral de los 100 tiroteos se superó el pasado 5 de marzo, es decir dos semanas antes que en el año 2022.