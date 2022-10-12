Conductores de autobús rescatan a niño secuestrado en Michigan
Tras intentar robar un automóvil, el ladrón secuestró a un menor de 2 años de edad, mismo que fue rescatado por los conductores de autobús en Michigan
Dos valientes conductores de autobús rescataron a un menor de dos años, quien había sido secuestrado por un ladrón que intentaba robar un automóvil en Michigan.
Los hechos ocurrieron luego de que los padres del menor se detuvieron un momento con el vehículo encendido para ayudar a bajar a otro niño en la parada de autobús.
Fue justo en aquel momento, que el ladrón aprovechó para robarse el automóvil, sin embargo, dentro de este se encontraba otro pequeño niño de dos años.
De inmediato los padres dieron aviso al conductor de autobús, quien no dudo en difundir la situación vía radio con sus compañeros.
La comunicación resultó completamente efectiva entre los conductores de autobús de las Escuelas Públicas de Kelloggsville, Dave Skinner, que tan solo unos minutos después de presentarse el incidente, una de sus compañeras logró dar con el menor.
Conductora de autobús encontró al niño solo en la acera
Envuelto con una manta y completamente solo, fue como Sue Figueroa, otra conductora de autobús, logró dar con el niño de dos años secuestrado.
Los hechos quedaron captados mediante video, donde se observa a Sue Figueroa bajando del autobús para resguardar al menor.
En el video se ve como la conductora abraza al menor, lo arropa, para posteriormente resguardarlo en uno de los asientos y así conducir con el niño sano y salvo hasta donde se encontraban sus padres.
Información de la policía de Michigan detalló que el niño regreso sin ninguna lesión a lado de sus padres.
En tanto, el automóvil que había sido robado fue encontrado en Grand Rapids, una ciudad de Michigan, poco después del incidente. Hasta el momento aún no se tiene registro del ladrón.
Los valientes conductores de autobús fueron reconocidos por las Escuelas Públicas de Kelloggsville al destcar las “acciones heroicas” que ayudaron a rescatar al niño de 2 años.