¿Qué irregularidades cometen los conductores de microbús en la CDMX?

En muchas ocasiones los accidentes en microbús, son provocados por descuido o por excesos de sus conductores. Para nadie es un secreto que cerca del 90 por ciento de los accidentes viales suceden por descuidos del conductor o por fallas mecánicas. Por ello se realizan permanentemente operativos para revisar a los casi 16 mil unidades de microbús de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con Fernanda Rivera, directora general de licencias de la Secretaría de movilidad capitalina (Semovi), entre los puntos de revisión en cada operativo destaca el de la vigencia de las licencias de conducir que, en muchas ocasiones, están vencidas, son apócrifas o no corresponden al chofer en turno y explica los requisitos para poder obtener una de estas licencias especiales para conductores de microbús.

“Este trámite se hace de manera presencial con los requisitos que son todos los que todos cumplimos siempre:identificación, nuestro comprobante de domicilio, en este caso nos solicita una constancia de estudios, las constancias de los cursos que deben de haber aprobado previamente para poder ir a sacar su licencia tipo C y lo más importante, el antecedente de la licencia”, explicó la funcionaria.

¿Cuáles son las infracciones que más reciben los conductores de microbuses?

Cabe señalar que el 94 por ciento de los conductores cuentan con la licencia.

En el último año, se han revisado 12 mil 090 microbuses, de ellos 6 mil 461 fueron apercibidos, 143 suspendidos y 46 remitidos.

La mayor cantidad de infracciones a conductores impuestas fueron por:

Mal estado de las unidades

No tener seguros vigentes

Tener licencias vencidas

Vidrios polarizados

¿En CDMX hay conductores de microbús menores de edad?

Otra falta que también denuncian los ciudadanos, son los conductores menores de edad.

“Sí, también hay muchos menores de edad manejando. Yo no lo veo correcto porque ellos no tienen la precaución, no sé si tienen miedo para manejar, pero manejan con todo”, expresó un usuario.

¿Cómo reportar a un conductor de microbús en la CDMX?

Si has sido víctima de un mal servicio del conductor de microbús como exceso de velocidad, alguna ofensa, maltrato, puedes levantar un reporte con Semovi. Mediante la aplicación Vigimovi CDMX o al 5556581111.

En Vigimovi CDMX puedes enviar tu reporte de irregularidad en el servicio de transporte colectivo. Sea un conductor de microbús, combi o taxi, solo necesitas:

Número de placa

Número de sitio

Ruta

Ramal

Nombre de conductor

Lugar donde sucedieron los hechos

Si te falta alguno de estos datos o tienes más evidencia, también puedes apoyarte enviando fotos, videos, audios y cualquier otra prueba que tengas. Se recomienda aportar la mayor cantidad de información posible para agilizar los procesos de reportes y denuncias.

La Semovi ha hecho revisiones constantes en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza para verificar la situación de las unidades.