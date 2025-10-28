¡Vuelven a los aeropuertos de México! Conductores de plataforma podrán operar con regularidad; jueza concede suspensión definitiva

El pasado 27 de octubre del 2025, una jueza federal concedió una suspensión definitiva para evitar que los conductores de plataforma sean detenidos por realizar viajes en los distintos aeropuertos de México.

A través de un comunicado emitido por la empresa, se confirmó que los trabajadores podrán operar con normalidad en los más de 70 aeropuertos del país, mientras se resuelve el juicio de amparo correspondiente.

Se confirma que los conductores podrán llevar y recoger usuarios de los aeropuertos mexicanos.

Conductores de plataforma podrían agilizar el acceso a las terminales aéreas

En el comunicado, Uber, aclaró que las aplicaciones de transporte privado deben tener acceso a las terminales aéreas, esto con el objetivo de agilizar la movilidad en estos espacios.

Aclaró que los aeropuertos de México, son la carta de presentación de nuestro país al resto del mundo. Además, aseguraron que era ilegal detener a los conductores por el simple hecho de realizar viajes los aeropuertos del país.

"Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma, cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México", explicaron en el comunicado.

Hoy @Uber_MEX insta al @GobiernoMX a que acate la decisión de una jueza federal que determinó que no se puede detener a los conductores que recojan o dejen pasaje en los aeropuertos. Aunque todavía no es una resolución final es vigente en lo que se resuelve el juicio de amparo. pic.twitter.com/Zl9AYXQS3c — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) October 27, 2025

Piden a las autoridades cumplir con la suspensión definitiva y dejarlos operar

A través de un comunicado, publicado en redes sociales, la plataforma digital de transporte, pidió a las autoridades federales cumplir con la suspensión definitiva.

Por otro lado, pidió al Congreso de la Unión, legislar el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional, reafirmando que las plataformas digitales deben tener acceso a los aeropuertos del país para eficientar la movilidad en estos espacios, que son la carta de presentación de México al mundo, sobre todo a unos meses del Mundial 2026.

Recordemos que el Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más esperados del años, se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, lo que podría aumentar la llegada de turistas a cada una de estas zonas para el siguiente año.

"El próximo año se realizará el Mundial de Fútbol Mexicano, y es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a millones de turistas", expresaron en el comunicado de prensa.