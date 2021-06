Se reanudarán conferencias vespertinas de Covid-19: Ssa

Funcionarios de la Secretaría de Salud (Ssa) revelaron este martes que se reanudará el ciclo de las conferencias vespertinas sobre la epidemia de Covid-19 debido al aumento de casos registrados en las últimas semanas.

En una entrevista con el canal de YouTube Rompeviento TV, funcionarios de la Ssa anunciaron que el ciclo de las conferencias vespertinas de Covid-19 regresará esta semana, aunque el día aún está por definirse, podría ser el jueves o viernes próximo.

Vamos a iniciar con una conferencia una vez a la semana, empezaríamos esta semana, aún por determinar si el jueves o el viernes, declararon funcionarios de la Ssa.

Conferencias vespertinas de Covid-19 serán una vez a la semana

Adelantaron que la nueva modalidad de las conferencias vespertinas de Covid-19 será diferente a las que se presentaron durante 15 meses, ya que se prevé que sea una vez a la semana y podría realizarse el jueves o viernes.

El pasado 11 de junio la Ssa concluyó el ciclo de conferencias vespertinas de Covid-19 debido a la tendencia descendente que presentaba la epidemia de Covid-19 en México.

Hoy concluimos una etapa en la forma de informar sobre la evolución de #COVID19. Agradecemos el esfuerzo del #PersonalDeSalud de instituciones médicas públicas y privadas y sobre todo, al pueblo de México por su atención y compromiso.



Conoce más en ➡️ https://t.co/BXLLPcPswe pic.twitter.com/4jEy0x1pxT — SALUD México (@SSalud_mx) June 12, 2021

Epidemia de Covid-19 aumenta en México: Ssa

Funcionarios de la Ssa informaron durante el Pulso de la Salud de la conferencia mañanera de este martes que en las últimas semanas se registró un aumento del 12% de casos de Covid-19 en México.

“Siguiendo el patrón general podemos suponer que terminaremos la semana con un 15 y 18%”, indicaron.

Sin embargo, la ocupación hospitalaria por Covid-19 no representa aumentos, aunque no representa que la epidemia ya no está activa, por lo que exhortó a la población a continuar con las medidas de mitigación de contagio como el lavado de manos, la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Ante el incremento de 11 por ciento en el número de casos activos de #COVID19 en el país, el doctor @HLGatell hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y seguir aplicando las #MedidasSanitarias: #LavadoDeManos, #UsoDeCubrebocas y #SuSanaDistancia. pic.twitter.com/rrqVhvdtd4 — SALUD México (@SSalud_mx) June 29, 2021

De acuerdo con el semáforo Covid vigente, suman 19 estados que se encuentran en semáforo verde, ocho más en amarillo y cinco en naranja.

En ese semáforo de Covid-19, la Ssa indicó que persistía un aumento de la actividad viral en Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Te puede interesar: Silvano Aureoles desata memes tras su espera en Palacio Nacional