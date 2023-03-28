Confirman 28 migrantes guatemaltecos muertos en incendio de Chihuahua

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirmó que hay 28 guatemaltecos entre los 39 migrantes muertos por el incendio en el centro de migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

A través de un comunicado, el IGM lamentó el deceso de los migrantes que se encontraban en la estancia provisional de Chihuahua y aseguró que se solidariza con las familias de las víctimas del incendio.

“Hasta el momento se contabilizan 28 guatemaltecos dentro de las víctimas, por lo que el Instituto de Migración, respetando los procesos y protocolos establecidos, estará a la espera de la información que de manera oportuna traslade el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder brindarle apoyo y acompañamiento a las familias”.

Finalmente, el Instituto de Migración de Guatemala hizo un llamado a la población para que analicen y tomen decisiones acertadas antes de iniciar un viaje para cruzar las fronteras de manera ilegal ya que “muchas veces no tiene retorno ni destino final”.

¿Qué pasó con los migrantes guatemaltecos en Ciudad Juárez, Chihuahua?

El pasado lunes 27 de marzo por la noche se registró un motín que terminó en un incendio al interior de un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado en Ciudad Juárez Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades locales, en el lugar se encontraban varios migrantes que habían sido retenidos en las estancia provisional por estar en país de manera ilegal, por lo que iban a ser deportados a su país.

Para evitar la deportación a su país de origen, iniciaron un motín incendiando colchones y ropa con la intención de salir del lugar; sin embargo, el fuego salió de control. Cuando los servicios de emergencia llegaron ya había algunos muertos.

Durante las primeras horas de este martes 28 de marzo el Instituto Nacional de Migración confirmo oficialmente la cifra con 39 migrantes fallecidos derivado del incendio que se originó poco antes de las 10 de la noche en la estancia provisional.

En la sede migratoria estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. De ellos, 29 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a cuatro hospitales cercanos para su atención.