Petrolera de Ecuador confirma derrame de mil 200 barriles de crudo en el mar

Cerca de mil 200 barriles de petróleo se derramaron en la costa norte de Ecuador, luego de que un tanque de la petrolera estatal Petroecuador rebasara su capacidad máxima durante un proceso de reversión de crudo, contaminando cuatro kilómetros lineales de una playa turística, dijeron el jueves las autoridades.

El incidente se produjo en la madrugada del miércoles en el terminal marítimo Esmeraldas, cuando un tanque sumidero rebasó su capacidad de unos 188 barriles y empezó a regar crudo a una piscina de contención que tampoco pudo sostener el volumen del hidrocarburo, provocando el derrame.

“Se estima que se derramaron alrededor de 1.200 barriles, (...) no todos se fueron a la playa, fueron contenidos una parte en la piscina dentro de las instalaciones de Petroecuador”. Rafael Armendariz, gerente de Transporte.

Pero la mitad del volumen derramado salió de las instalaciones de Petroecuador y por arrastre de la corriente afectó unos 4 kilómetros lineales de la playa Las Palmas, explicaron funcionarios de la petrolera.

Afectaciones a fauna marina de Ecuador

Petroecuador agregó que hasta el momento logró controlar en un 90% la afectación en tierra y en un 60% el avance de la mancha en el mar al recuperar material contaminado.

El Ministro del Ambiente, José Dávalos, aseguró al canal local Ecuavisa que el derrame afectó a cangrejos y posiblemente a peces y aves de la zona y espera un informe de Petroecuador para emitir la sanción correspondiente.

En cualquiera de los casos ha habido una falla, sea humana o del sistema, y eso es sujeto de una sanción. Los trabajos podrían tomar una semana para limpiar por completo el sitio, según Dávalos.

Las actividades de exportación y abastecimiento de combustible no fueron afectadas tras el incidente.

El gerente de Petroecuador, Ramón Correa, aseguró que una comisión externa realiza una investigación para determinar las causas del incidente y dijo que entre las hipótesis están negligencia, daño mecánico e incluso un posible sabotaje.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador realizan sobrevuelos y acciones para mitigar el área afectada por el derrame de crudo en la terminal de Balao de Petroecuador, dijo la fuerza en su cuenta de Twitter.