Se confrontan diputados por estrategia de seguridad de AMLO

En medio de marcadas diferencia, las siete fuerzas políticas de la Cámara Diputados comenzaron el análisis de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del presidente López Obrador y confrontaron postura por lo realizado en materia de la política interior y seguridad.

De entrada, la oposición cuestión el gasto de proyectos y obras del gobierno y puso el dedo en la llaga de la estrategia de seguridad implementada en el país.

El diputado del PAN, Miguel Ángel Monraz Ibarra, acusó “todos los partidos políticos en 2019 votamos a favor de la Guardia Nacional, tres años después es un rotundo fracaso y se niega una y otra vez a enmendar y corregir esta estrategia. Pretende militarizar al país para hacerlos responsables de su fracaso y responsabilizarlos. Pretende hacer una consulta patito, a modo, el secretario de Gobernación será el encargado de esta consulta, pero tenemos a un secretario de Gobernación que debería de cumplir la ley, pero está más preocupado en ser la corcholata, debería de ser generar enlaces con las fuerzas políticas, sociales y empresariales para resolver los graves problemas del país”.

El PRI se sumó a los reproches por exaltar obras y dejar a la deriva la seguridad de los ciudadanos.

“Se registraron más de 21 mil víctimas, un 28 por ciento más respecto al 2020. Se destinaron 232 mil millones de pesos para la igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, estos recursos se destinan a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas, Tanda del Bienestar, Becas Benito Juárez y no para programas específicos para atender y prevenir la violencia. Por eso exigimos la presencia en este recinto de la secretaría Rosa Ícela Rodríguez y del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, para que nos aclare la situación que se vive en este país”, sostuvo el diputado del PRI, Pedro Armentía López.

Pero los aliados del PT, en voz de Pedro Vázquez insistió “ustedes, la oposición, son los que están errados y tercos al decir que nuestro presidente ha hecho las cosas mal”.

Por su parte, MC, en voz del diputado José Mauro Garza Marín sentenció “impulsaremos una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto en materia de Guardia Nacional y seguridad pública para evitar la militarización de la seguridad de nuestro país. Hacemos un llamado a todas y todos los legisladores de las distintas fuerzas políticas para que suscriban esta acción”.

Y la diputada de Morena, Graciela Sánchez Ortiz, defendió los logros del gobierno de presidente López Obrador.

“Una oposición que no se cansa de venir todos los días a decir mentiras, a querer desconocer los avances de la cuarta transformación…ya se les olvidó, que tuvimos un presidente alcohólico, un presidente que detonó la guerra sucia, que estuvo del lado del narcotráfico y que, gracias a él, hoy vivimos unos momentos en México muy complejos. El apoyo de la Guardia Nacional ha sido esencial en la pacificación del país. Que no se les olvide que en el gobierno de Jalisco todos los días están solicitando apoyo de la Guardia Nacional. En el estado de Querétaro, en Guanajuato”, aseveró la morenista en tribuna.