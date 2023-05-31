¡Avance en el voto! Congreso de la CDMX permitirá que personas en prisión preventiva participen en elecciones 2024

La tarde del pasado martes 30 de mayo de 2023, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), aprobó con modificaciones el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital, por lo que las personas en prisión preventiva podrán participar en las elecciones 2024 para elegir a la o el próximo presidente del país.

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, diputado de Morena, indicó que garantizar el voto de personas en prisión preventiva es un paso que el Congreso de la CDMX debe de poder cumplir de forma pronta y definitiva.

Ante la decisión del Congreso, se estableció que las personas que se encuentren sujetas a prisión preventiva sin sentencia firme tendrán derecho a emitir su voto en las próximas elecciones 2024 para la jefatura de Gobierno, las diputaciones del Congreso Local y las alcaldías.

📌 #CongresoCDMX garantiza voto de personas en prisión preventiva.



▪️En el dictamen aprobado se contemplan los procesos para establecer mecanismos de empadronamiento o registro de electores.



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Para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva sin sentencia firme, el Consejo General conformará una Comisión Provisional encargada de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto, la cual deberá instalarse el año anterior en que se verifique la jornada electoral.

¿Cuándo se da la prisión preventiva oficiosa?

Las personas que podrán votar en las elecciones 2024 en prisión preventiva, serán aquellas que no han recibido alguna sentencia, es decir, aquellos que se encuentren encarcelados pero sin recibir alguna sentencia.

Las personas podrán votar en prisión preventiva mientras no hayan recibido una sentencia, tengan credencial para votar vigente, tengan registrado su domicilio en el estado de las elecciones y se encuentren en la Lista Nominal de Electores.

Cabe recordar que las personas en prisión preventiva votaron en las elecciones de 2023 en el Estado de México (Edomex) y en Coahuila del 15 al 19 de mayo, donde participaron más de 4 mil 500 internos en penales de ambos estados.

Los centros penitenciarios en Edomex donde se registró mayor número de votos de personas en prisión preventiva fueron: Penal de Neza Bordo, Tlalnepantla, Santiaguito, Ecatepec y Chalco.